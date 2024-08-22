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Ekonomi Dardanel’den Soğuk Sıkım Zeytinyağlı İnci Kefali
Ekonomi

Dardanel’den Soğuk Sıkım Zeytinyağlı İnci Kefali

Yeniakit Publisher
2024-08-22 13:53:00 -
Dardanel’den Soğuk Sıkım Zeytinyağlı İnci Kefali

Türkiye’nin deniz ürünleri uzmanı Dardanel, dünyada sadece Van Gölü Havzası'nda yaşayan İnci Kefali (Van Balığı) üretimine başladı. Yüksek besin değerine sahip olan İnci Kefali, az yağlı beyaz eti ile düşük kalorili, protein ve mineraller açısından ise zengin endemik bir tür olarak öne çıkıyor. Bölgenin doğal kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılmasına katkı sunacak olan yeni ürün, yöre ekonomisine de fayda sağlayacak.

Dardanel, yenilikçi ürün gamını Van Gölüyle özdeşmiş olan İnci Kefali üretimi ile genişletiyor. Dünyada sadece Van Gölü Havzası’nda yaşayan endemik bir tür olan İnci Kefali (Van Balığı), 125 gramlık sağlıklı ambalajlarda, soğuk sıkım zeytinyağlı olarak sunuluyor.

“Van’ın İncisi” Bölgeye Değer Katacak

Sektörünün lider markası Dardanel, İnci Kefali üretimi ile Van yöresine  katkı sağlarken, bölge halkı için önemli bir ekonomik değer de yaratmayı hedefliyor. Ürünün uluslararası alanda tanıtımı ve satışının bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Sağlıklı Beslenme Tutkunları İçin İdeal Bir Besin Kaynağı

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularında yetişen İnci Kefali, içerdiği omega 3, protein ve mineraller ile sağlıklı beslenme tutkunları için ideal bir besin kaynağı.  Dardanel’in yenilikçi girişimi ve inovatif yaklaşımı ile doğal bir lezzet olarak üretimine başlanan İnci Kefali, az yağlı beyaz eti ile düşük kalorili ve yüksek besin değerine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. İnci kefalinin az yağlı beyaz eti, sağlıklı bir diyetin önemli parçası olarak, kalp sağlığını destekleyen ve kilo kontrolüne yardımcı olan mükemmel bir seçenek sunuyor. Dardanel, bu değerli balığı tüketicilere sunarak, hem lezzet hem de sağlık açısından zengin bir alternatif sağlıyor. 

%Yüz Doğal Avcılık Ürünü; Pişmiş ve Yemeye Hazır

“Soğuk Sıkım Zeytinyağlı İnci Kefali”, tüketicisine pişmiş ve yemeye hazır bir şekilde sunularak, pratik ve sağlıklı bir öğün arayan herkes için ideal bir seçenek olacak. Ayrıca, katkı ve koruyucu içermeyen bu ürün %100 doğal, sürdürülebilir avcılık yöntemleriyle elde edilerek, çevreye olan saygıyı da ön planda tutuyor.
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