Darçiaşvili'den Türkiye'ye övgü: Bölgesel ve küresel alanda büyük rol oynuyor!

Darçiaşvili, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına ilişkin görüntülü tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda çok etkili bir devlet olduğunu kaydeden Darçiaşvili, şunları kaydetti:

"Türk devletinin ve Türk milletinin milli gününü ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutlamak benim için büyük bir onurdur. Türkiye, 100 yıllık süre zarfında sayısız zorluğun üstesinden başarıyla gelerek güçlü ve istikrarlı bir devlet kurmuştur. Türk devleti hem bölgesel hem de uluslararası alanda büyük rol oynamaktadır. Bu vesileyle Gürcistan ile Türkiye arasında mevcut örnek niteliğindeki dostluk ilişkilerine ve stratejik ortaklığa değinmek istiyorum. Stratejik ortaklığımız sadece ikili ilişkilerimizin dinamik bir şekilde gelişmesine değil aynı zamanda bölgede barış, istikrar ve refahın sağlanmasına da olumlu katkı sağlıyor."

Darçiaşvili, Türkiye'nin, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği güçlü desteği son derece önemsediklerinin altını çizerek, "Gürcistan ile Türkiye arasındaki örnek ilişkilerin daha da gelişeceğine ve stratejik ortaklığımızın birçok alanda önemli rol oynayacağına inanıyorum." dedi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı, mesajını şu ifadelerle sonlandırdı:

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"Video kutlama mesajıma son verirken Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur sözlerini dile getirmek istiyorum. Yurtta sulh cihanda sulh. Bu vesileyle dost Türk devleti ve Türk milletini bir kez daha tebrik ediyor, başarı, huzur ve esenlikler diliyorum."