Darbeyi televizyon karşısından izleyen Kılıçdaroğlu'ndan güldüren iddia

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yarın yıldönümü olan 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe olacağını bildiği için Marmaris’e gidip saklandığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan neden gider Marmaris'te saklanır? Yaverleri zaten FETÖ’cüymüş. Çünkü sen darbe girişimi olacağını biliyordun. Ne olur ne olmaz diye gitti. Yaveri biliyor, fatura kime çıktı Sözcü gazetesine. Darbeyi biliyordu ve ne olur ne olmaz diye saklandı. 20 Temmuz’da OHAL yani sivil darbeyi yaptılar. Garibanlarının tamamı içeride. FETÖ’nün önünden kim geçtiyse içeride, FETÖ’cüler dışarıda. 50 sefer söyledim. Sen kendi avukatlarının mal varlıklarını araştırdın mı? Dolarları nereden geldi biliyor musun?” ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi sırasında havalimanını tutan FETÖ’cü teröristlerin arasından elini kollunu sallayarak geçen ve yaptığı bir telefon görüşmesi sonrasında CHP’li Bakırköy Belediye Başkanının evine giderek televizyon başında darbe girişimine dair gelişmeleri takip eden Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’a gelerek Atatürk Havalimanı’ndan darbe girişimine karşı kolluk kuvvetlerini yöneten Erdoğan’a bu sözleri söylemesi, “Pes artık” dedirtti.