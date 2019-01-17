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Darbenin kilit isminin yargılandığı davada tahliye kararı!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Cemal İbrahim Demirhisar'ın ev hapsiyle tahliyesine karar verildi.

17 Ocak 2019 Perşembe 15:54
Darbenin kilit isminin yargılandığı davada tahliye kararı!

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık savunmalarının alındığı duruşmada, tutuklu sanık Rüştü Karakaya'nın avukatı, müvekkilinin Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki devam eden bir dava kapsamında aynı suçlardan yargılandığını belirterek, dosyanın ayrılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olması, ByLock kullanıcısı olmadığının tespit edilmesi, mahkemeye sunulan satış sözleşmesinde Kemal Batmaz'ın imzasının bulunması, 19 aydan beri tutuklu olması, tutuklulukta geçirdiği süre, 69 yaşında olması ve dosyaya sunulan sağlık raporlarına göre kalp krizi geçirme riski bulunmasını dikkate alarak sanık Cemal İbrahim Demirhisar'ın yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.

Gonca Batmaz'ın tutukluluğuna devam

Bank Asya konusunda uzman bilirkişiden, sanıkların hesap durumuna ilişkin rapor alınmasına hükmeden heyet, sanıklar Gonca Batmaz ve Rüştü Karakaya'nın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Sanık Rüştü Karakaya hakkında örgüt kurma ve yönetme suçundan Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davasının bulunduğunu ve sanığın aynı suçlardan görülmekte olan davada yargılandığı gerekçesiyle, birleştirme konusunda muvafakat sorulması için Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasına karar veren heyet, Karakaya'dan el konulan ve suçtan kaynaklanan geliri olduğuna ilişkin delil bulunmayan 27 bin 695 liranın iadesine hükmetti.

Heyet, Kemal Batmaz hakkındaki dosyanın, aynı sanık hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssündeki eylemlere ilişkin davayla birleştirilmesiyle ilgili mahkemeden görüş sorulmasına karar verdi.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesi ve istenen raporların dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 30 Nisan 2019'a erteledi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:54
  1. İstanbul
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  3. Cemal İbrahim Demirhisar
  4. kemal batmaz
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