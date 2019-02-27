0553 313 94 23

"Darbeler insanlarımızı bölmüş, ülkemizi zayıf kılmıştır"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "28 Şubat bin yıl sürecek diyenler, ülkemizi 20 yıl geriye götürmüştür." ifadelerini kullandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:44
"Darbeler insanlarımızı bölmüş, ülkemizi zayıf kılmıştır"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "28 Şubat bin yıl sürecek diyenler, ülkemizi 20 yıl geriye götürmüştür." ifadelerini kullandı.

Aydın, 28 Şubat'ın yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, darbelerin insanları daha çok böldüğünü ve daha zayıf kıldığını belirterek, darbelerin kendi içinde farklı gerekçeleri olsa da asıl hedefinin millet iradesi olduğunu belirtti.

Türk demokrasi tarihinin 28 Şubat post-modern darbesinde olduğu gibi dönem dönem sektelere uğratıldığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Her dönemin kendi içinde sözde farklı gerekçeleri olsa da hedef her daim millet iradesi olmuştur. Darbeler insanlarımızı daha çok bölmüş, ülkemizi daha zayıf kılmıştır. 28 Şubat 1997 post-modern darbesinde millet iradesi ile seçilmiş hükümet, adeta senaristlerin elinden çıkan bir senaryo ile alaşağı edilmiştir. Sözde düzmece kumpaslar kurularak dönemin mevcut iktidarı yıkılmış, milletin manevi değerlerine saldırılmış, ülke kaynakları talan edilmiştir. Bu dönemde halkını aşağılayan, onları hakir gören, milletinden uzak yoz düşüncelerin, halkına zulmünü gördük. İkna odalarını, itibar cellatlığını, sürgünleri, milletin istiklal ve istikbaline ihaneti gördük."

Aydın, söz konusu dönemde Türkiye'nin kaynaklarının heba edildiğini aktararak, "28 Şubat sürecinde Anadolu sermayesi itibarsızlaştırılmış, haysiyetiyle oynanmış, tehdit edilmiş, 20 yıl geriye götürülmüştür. Bankaların içi malum zihniyet tarafından boşaltılmış, gecelik faiz yüzde 7 binlere kadar çıkarılarak bir gece de malum zihniyet karunlaştırılmıştır. Türkiye finans sektörü batma eşiğine getirilmiştir. TMSF’ye 18 banka devredilmiş, bu bankaların borç yükü ağır vergilerle halkımızın üzerine yıkılmıştır. Kamu borcunun 2001 yılında milli gelire oranı yüzde 77,9 olmuş, enflasyon yüzde 70’lere ulaşarak vatandaşlarımız enflasyon canavarına ezdirilmiştir. 28 Şubat'ın ülke ekonomisine maliyeti dile kolay 300 milyar doları bulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun Türkiye'yi IMF'e muhtaç ettirdiğini belirten Aydın, "Bu beladan kurtulmamız ise yıllarımızı almıştır. Ülke kaynaklarımız heba edilmeseydi, bugün iktidarımızın büyük özveriler ile bizlerin hizmetine kazandırmış olduğu köprülere, otobanlara, yüksek hızlı trenlere, havalimanlarına bundan daha evvel kavuşmuş olacaktık. Ne var ki, 28 Şubat bin yıl sürecek diyenler, ülkemizi 20 yıl geriye götürmüştür." ifadelerini kullandı.

 

- "ASKON dahi hedef alınmıştır"

 

Aydın, darbeler demokrasi tarihinin utanç vesikaları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öyle ki bu süreçte milletinin her türlü zorluk anında yanında bulunan ASKON gibi milletine, devletine, maneviyatına düşkün kurum o gün kara listeye alınmış, irtica raporlarına girmiştir. Hamdolsun bugün milletin evlatlarının iktidarıyla bu karanlık tabloları geride bırakmış durumdayız. Lakin ihtiyatı hiçbir zaman elden bırakmamalıyız. İçte ve dışta, Türkiye’yi güçsüzleştirmeye çalışan zihniyetin emellerine ulaşmak için neler yapabileceğini, yakın bir tarihte; 15 Temmuz’da hep birlikte yaşadık. Bu nedenle gerçek değerlerimize her daim sahip çıkmalı, birlik ve dirlik içinde olmalıyız."

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:44
  1. Aydın
  2. ASKON

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT Başkanı Fidan'dan YÖK'te konferans
    1. MİT Başkanı Fidan'dan YÖK'te konferans
    2. 7 kilo esrarla yakalanan şüpheli..
    3. Emekli tuğgeneral Başoğlu'nun..
    4. Bakan Yardımcısı Yerlikaya,..
    5. Altun'dan 'Erbakan' açıklaması: Yasak..
    6. MÜSİAD’a ‘hayırlıolsun’ ziyaretleri..
    7. Zehir taciri, özel harekatın baskını..
    8. Abdülkadir’in tedavisi Almanya’da..
    9. Galatasaray'ın başvurusu reddedildi!..
    10. Cami imamı minareden anons etti,..
    11. MÜSİAD’dan Mısır’daki idam kararlarına..
    12. MİT Başkanı Hakan Fidan’dan YÖK’te..
    13. Fatma Şahin’den fıstık gibi mesaj
    14. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı
    15. 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı,..
    16. Silahla vurularak öldürülen kuyumcu ve..
    17. PAÜ’lü öğrenciler bilek güreşinden..
    18. Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak..
    19. Mısır Ulaştırma Bakanı istifa etti
    20. Mısır’da 25 kişiye mezar olan tren..
    21. Van ve Bitlis’teki trafik kazaları..
    22. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    23. Selçuklu Basketbol Takımı, Konyaspor'a..
    24. ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı..
    25. Macron ve Merkel'den Brexit açıklaması
    26. MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir..
    27. Nijerya’da Buhari yeniden devlet..
    28. Ülkücüler Hocalı katliâmını unutmadı
    29. GÜNCELLEME - Antalya'da üç aylık..
    30. Vali Memiş, “Çiftçilerimize 186 milyon..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor