Darbeciye tahliye, alnı secdeliye kefen! Katili Adli Tıp

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Darbeciliği tescillenmiş cuntacı paşalar, laikçi azınlığın ve fondaş medyanın baskısı sonucu “hastalık” ve “yaşlılık” gibi gerekçelerle tutuldukları cezaevlerinden bir bir salıverilirken, iftiralarla ve düzmece belgelerle zindanlara atılan alnı secdeli mazlumlar ise soğuk duvarlar arasında can veriyor.

Ömrü zindanda çürüdü

28 Şubat’ın brifingli yargısınca mahkum edilen ve İslami davadan dolayı tutuklu bulunan Sıddık Durğun, tek başına kaldığı Elazığ R Tipi Cezaevinde ruhunu Rahman’a teslim etti. Hastalık gerekçesiyle tahliye edilen darbeci paşalardan Çevik Bir gibi ‘demans’ teşhisi konulan Sıddık Durğun, uzun zamandır Adli Tıp Kurumu’ndan “cezaevinde kalamaz” raporu almayı bekliyordu. 72 yaşındaki Sıddık Durğun’un cenazesi, Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Darbeciye öyle mazluma böyle

72 yaşındaki Sıddık Durğun, 1990’lı yıllarda ikamet ettiği Hazro ilçesinde yürütülen İslami faaliyetlerde ön saflarda yerini aldı. Bölge gençliğine İslami ahlakı aşılayan ve bu uğurda PKK’nın infaz listesine alınarak ölümle tehdit edilen Durğun, ilk olarak 2000 yılında tutuklandı, 7 ay sonra tahliye oldu. Yargılandığı mahkemenin 2009’da sonuçlanmasıyla 2021 yılına kadar muhacir hayatı yaşayan Durğun, 17 Şubat 2021’de yakalanarak cezaevine gönderildi. 25 aydır cezaevinde olan ağır demans hastası Durğun, yürüme güçlüğü çekiyordu ve tekerlekli sandalye kullanıyordu. Defalarca Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine heyet raporu almak için gönderilen Durğun’a geçtiğimiz aylarda “cezaevinde kalması sakıncalı” raporu verildi ancak bu sefer de İstanbul Adli Tıp Kurumu engeline takıldı. Kardeşlerini ve çocuklarını tanımayacak kadar hafıza kaybı yaşayan Durğun, cumartesi günü tek başına kaldığı Elazığ R Tipi Cezaevindeki odasında vefat etti. Naaşı ailesine teslim edilen Durğun, Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Mazlumlar adalet bekliyor

Son olarak, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Çörekçi, Hakkı Kılınç ve İdris Koralp adlı cuntacılar 3 Mart’ta ‘kocama hali’ gerekçesiyle tahliye edilirken, Durğun’un ölümü, halen cezaevinde adalet bekleyen ve hastalıklarla mücadele eden 28 Şubat Mazlumlarının çektiği çileyi bir kez daha akıllara getirdi.

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