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Dünya Darbecinin serveti ABD’de
Dünya

Darbecinin serveti ABD’de

20 yıl boyunca ABD’de yaşayan işbirlikçi darbeci Halife Hafter’in Libya halkından çaldığı milyonlarca dolarlık mal varlığını ABD’de tuttuğu ortaya çıktı. Hafter’in ABD Virginia’da 17 mülk satın aldığı, mülklerin tamamının kendi adına kayıtlı olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:03:00 -
Darbecinin serveti ABD’de

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Hafter’in, kaçırdığı paralarla ABD’de aralarında at çiftliğinin de bulunduğu milyonlarca dolar değerinde mal varlığı edindiği ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya’da 1980’lerde Kaddafi’yi devirmek için yürütülen çalışmalara liderlik eden Hafter, başarılı olamayınca ABD’ye kaçtı. Burada 20 yıl boyunca yaşayan Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Hafter’in, ABD’de milyonlarca dolarlık mal varlığı edindiği belirlendi. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya’nın meşru hükümetine başkaldıran Hafter’in Libya’dan kaçırdığı paralarla ABD Virginia’da 17 mülk satın aldığı, mülklerin tamamının kendi adına kayıtlı olduğu belirtildi. Mal varlıkları arasında Great Falls’ta 2,5 milyon dolar değerinde 5 bin 600 metrekarelik bir ev, Falls Church’ta bir apartman dairesi ve bir çiftlik evi bulunan Hafter’in bu mülklerden birini alabilmek için 8 milyon dolar nakit ödeme yaptığı ifade edildi. Sözde Libya halkını kurtarma mücadelesi verdiği dönem içinde, Temmuz 2020’de Boyce’ta 700 bin dolarlık at çiftliği satın alan Hafter’in, burada yetiştirilen safkan Arap atlarını Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen uluslararası yarışlarda koşturduğu öğrenildi.

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