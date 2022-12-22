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Gündem Darbecinin avukatından profesörlere tehdit!
Gündem

Darbecinin avukatından profesörlere tehdit!

28 Şubat darbecisi Vural Avar'ın avukatı Ümit Kara, "Cezaevinde kalabilir, fiziksel engeli yoktur" raporu veren doktorlar için "Kasten yaptılar, yargılanacaklar" tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 21:44:00 - 2022-12-22 22:15:16
Darbecinin avukatından profesörlere tehdit!

 Yeniakit.com.tr 

Ankara Sincan Cezaevi’nde müebbet hapis cezasını çekerken ölen 28 Şubat darbecisi Vural Avar'ın avukatı Ümit Kara, Avar'ın cezaevi raporunu düzenleyen profesörleri tehdit etti.

Darbecinin avukatı Kara, "Cezaevinde kalabilir, fiziksel engeli yoktur" raporu veren doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Oda TV'ye konuşan Ümit Kara, "Sağlık Kurulu'ndaki doktorlar ettikleri hipokrat yeminine aykırı, Vural Paşa’nın da durumuna uygun olmayan bir rapor yazdı. Bunu kasten yazdılar. Vural Paşa’nın ölümüne sebep oldular. Savcılığa doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kasten yaptılar, yargılanacaklar." dedi.

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