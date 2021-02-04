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Dünya Darbeciler harekete geçti! Facebook, WhatsApp Instagram yasaklandı
Dünya

Darbeciler harekete geçti! Facebook, WhatsApp Instagram yasaklandı

Myanmar'da yönetime el koyan ordu, yayılan yalan haberleri gerekçe göstererek Facebook'u kapatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 09:56:00 -
Darbeciler harekete geçti! Facebook, WhatsApp Instagram yasaklandı

8 Kasım genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiası ile Myanmar ordusu, yönetime el koydu.

Ülkede 1 yıl olağanüstü hal ilan eden darbeci yönetim, sosyal medya sitesi Facebook'a erişimi engelleme kararı aldı.

Facebook 7 Şubat'a kadar kapalı

Yasağa ilişkin açıklama, Myanmar İletişim ve Enformasyon Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, devlete ait telekom şirketi MPT ve ülkedeki özel internet sunucularına Facebook'a erişimi 7 Şubat'a kadar engelleme emri verildiği bildirildi.

Yalan habere karşı Facebook yasak

Bakanlığın açıklamasında, kararın ülkede istikrarın sağlanması için alındığı belirtilerek, "An itibarıyla bazı şahıslar, Facebook üzerinden yalan haber ve bilgi paylaşarak halk nezdinde yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir." ifadesi kullanıldı.

Instagram ve WhatsApp'ta engellendi

Hükümetin talimatının ardından 23 milyon kullanıcıya sahip MPT, Facebook başta olmak üzere Instagram ve WhatsApp uygulamalarına da yasak koyarken diğer telekom şirketleri ise sadece Facebook'u engelledi.

Sözcü doğruladı

Facebook sözcüsü Andy Stone da Myanmar'da siteye erişimin yapılamadığını doğruladı.

Seçimlerde hile iddiası

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı.

Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

OHAL ilan edildi

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Darbeyi protesto çağrısı

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

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Yorumlar

AA

RABBİM ORADAKİ MÜSLÜMANLARA HAKSIZ YERE ZULMEDEN O ZALİMLERDEN KAHRINI EKSİK ETMESİN DUAMIZ BUDUR
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efe

Türkiye'de de bu şer odaklarının kapatıldığını görürmüyüz acaba? Sosyal medya denen ve aslında istihbarat örgütlerince yönetilen bu kan içici sistem insanlığın iyiliği için yok edilmelidir. Bu sistem 20 yılda insanları birer şempanzeye çevirdi.
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