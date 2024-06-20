Darbeciler bayram yaptı, mazlumlar hapiste

28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol’un da aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını 17 Mayıs 2024 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı. Kararın ardından hapishaneden tahliye edilen Çetin Doğan: “Af söz konusu değil. Doğrudan doğruya anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir” diyerek kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, 28 Şubat darbecilerinin haksız yere hapse attırdığı yüzlerce mazlum hala cezaevlerinde. Darbeciler dışarıda aileleri ve dostlarıyla birlikte bayram yaparken, 28 Şubat mazlumlarının cezaevlerindeki çilesi sürüyor.

Mazlumların zindanda geçirdikleri son bayram olsun

Darbecilerin özgür, mazlumların zindanda olmasına tepki gösteren 28 Şubat Gönüllüleri Platformu Başkanı Şerife Kaya, akit’e yaptığı açıklamada, “28 Şubat darbecileri ard arda tahliye edilip özgürlüklerine kavuşurken, mağdur ettikleri yüzlerce kişi ise hâlâ cezaevinde. 28 Şubat Davası kapsamında tutuklanan darbeci generallerden Çetin Doğan ile diğer darbeciler kocamışlık ve sürekli hastalık hali gerekçe gösterilerek verilen adli tıp raporu sonucu Cumhurbaşkanımız tarafından affedilmiştir. Ancak cezaevinde ciddi hastalıklarla mücadele eden 28 Şubat darbe sürecinin mazlumlarının mahkûmiyetleri ise hâlâ devam etmektedir. Mazlumların defalarca Adli Tıp’a ve mahkemeye müracaatları sonuçsuz kalmıştır. Türkiye Cumhuriyetinde mahkûmlar için çifte standart uygulanamaz. Darbeciler çeşitli bahanelerle salıveriliyorsa onların mağdur ettikleri mazlumlar da salıverilmelidir. 28 Şubat mağdurları affedilmek istemiyor, adil bir şekilde yeniden yargılanmak istiyor. Eğer gerçekten suçlularsa sonuçlarına katlanmaya da hazır olduklarını ifade ediyor. Bu ilkeli duruşa sessiz kalınmamalı, bir an önce tahliye edilerek yeniden yargılanmaları sağlanmalıdır. Bu Kurban Bayramı 28 Şubat mazlumlarının ailelerinden ayrı geçirdikleri son bayram olmalıdır. Hak yolunun yolcuları özgürlüğüne kavuşmalıdır” dedi.

Bizim 28 Şubatımız bitmedi

Sivas Mazlumu İsmail Şahbalta’nın kardeşi Serpil Pala da, “28 Şubat’ın müsebbipleri bile özgürlüklerine kavuşurken, 28 Şubat mağdurlarının hâlâ cezaevinde olmasının akla izana sığar tarafı yoktur. Kaç bahar geçti, kaç kış, kaç bayram geçti ama bizim 28 Şubat’ımız bitmedi. Bizim de yüzümüz gülsün, acılarımız dinsin istiyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı” diyerek tepkisini gösterdi.