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Dünya Darbeci Sisi'yi zora sokacak çağrı!
Dünya

Darbeci Sisi'yi zora sokacak çağrı!

Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali, halka darbeci yönetime karşı protestolar düzenlemeyi sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 22:25:00 -
Darbeci Sisi'yi zora sokacak çağrı!

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbe ile göreve gelen darbeci Abdülfettah es-Sisi'yi zora sokacak çağrı, yurtdışında yaşayan Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'den geldi.

Ali, halka darbeci yönetime karşı protestolar düzenlemeye devam etmeleri çağrısı yaptı.

"Bu akşamdan itibaren..."

Mısır'daki muhalif Mükemmilin televizyon kanalına konuşan Ali, darbeci yönetim karşıtı protestoların bu akşamdan itibaren her gün tekrarlanarak sürmesi çağrısında bulundu.

Ali, Asvan, Giza ve İskenderiye'nin bazı bölgelerinde dün yapılan gösterilere dikkat çekerek, dün korku bariyerlerini kıran Mısır halkının bugün de gösterilere katılmasını beklediğini söyledi.

Darbeci Sisi destekçisi medya, katılımın sınırlı olduğunu iddia etti

Diğer yandan Ali, rejimi desteklediğini söylediği bazı basın mensuplarının dünkü katılımın çok sınırlı olduğu yönündkei iddialarını kınadı ve bunun doğru olmadığını bildirdi.

Mısır'daki muhalif medya organları, yayınladıkları görüntüler ile Mısır halkının akşam saatlerinde yapılan gösterilere katıldığını duyurdu. Darbeci Sisi destekçisi televizyon kanallarında ise gösterilere kimsenin katılmadığı, Muhammed Ali'nin protesto davetinin başarısız olduğu ileri sürülerek Sisi'ye bir nefes daha verilmeye çalışıldı.

İspanya'da ikamet ettiği bildirilen Mısırlı muhalif Muhammed Ali, geçtiğimiz yıl 20 Eylül tarihinde yaptığı darbeci Sisi rejimine karşı halkın protesto düzenlemesi çağrısını, gösterilerin birinci yılında, dün tekrarlamıştı.

Halkı gözaltına aldılar!

Geçen yıl çağrılara uyarak meydanlara çıkan yüzlerce Mısırlı gözaltına alınmış fakat daha sonra birçoğu serbest bırakılmıştı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi destekleyen Darbeyi Red ve Meşruiyet İçin Ulusal Koalisyonu da bugün, yaptığı kanlı darbe ile göreve gelen Sisi'nin karşıtı halk hareketinin yanında yer aldığını vurgulamıştı.

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