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Darbeci Sisi'yi tedirgin eden çağrı!

Mısır'da yolsuzlukla suçlanan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi protesto etmek için halka sokaklara inme çağrısı yapıldı.

20 Eylül 2019 Cuma 22:17
Darbeci Sisi'yi tedirgin eden çağrı!

Mısır'da muhalefetin, darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi protesto etmek için sokağa inmesi bekleniyor. İspanya’da yaşayan Mısırlı Muhammed Ali, Sisi'yi yolsuzlukla suçladıktan sonra halkı sokağa çağırdı. Mısır ordusunda 15 yıldır çalışan Ali, Sisi yönetiminin milyonlarca harcayarak saraylar, villalar ve oteller yaptırdığını sosyal medyada paylaştı.

Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin önlemlerini alarak ülkenin büyük meydanlarda dağılarak onlarca kişiyi gözaltına aldığını, İttihadiye Sarayı’na giden yolları ve köprüleri kapattığını aktardı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sisi’nin Birleşmiş Milletlerin (BM) Genel Kurulu için New York’a yapacağı ziyareti iptal edilebileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 22:17
  1. Abdulfettah es-Sisi
  2. Sisi yönetimi
  3. Mısır

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