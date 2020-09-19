Darbeci Sisi'ye meydan okudular! "Seninle bizim aramızda 20 Eylül günü var"
Mısır'da darbeci cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı protesto düzenlendi. 20 Eylül'de düzenlenmesi planlanan protestolara işaret ederek, "Korkmuyoruz, korkmuyoruz, seninle bizim aramızda 20 Eylül günü var" şeklinde rejime meydan okudu.
Mısır'ın Süveyş kentinde ülkenin darbeci cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde protestolar düzenlendi.
Ülkenin başkenti Kahire'nin doğusunda yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan Süveyş kenti, Mısır rejimine muhalif kanattan Mükemmilin televizyon kanalı ve sosyal medyada yer alan bazı görüntülere göre Sisi aleyhinde gösterilere tanık oldu.
"Aramızda 20 Eylül günü var"
"Uyumam rahat etmem, düşsün Sisi düşsün" sloganları atan protestocular, darbeci Sisi'ye karşı 20 Eylül'de düzenlenmesi planlanan protestolara işaret ederek, "Korkmuyoruz, korkmuyoruz, seninle bizim aramızda 20 Eylül günü var" şeklinde rejime meydan okudu.
Büyük gösterilere ön hazırlık
Mükemmilin'de yer alan haberde, güvenlik güçlerinin protestoculara sert müdahalede bulunduğu ve geniş çaplı gözaltılar yaptığı belirtilirken; söz konusu protestoların 20 Eylül'de beklenen rejim karşıtı büyük gösterilerin ön hazırlığı olduğuna dikkat çekildi.
20 Eylül için çağrıda bulunmuştu
Vatandaşları sokağa döken protestoların çıkış noktası ise Mısırlı muhalif Müteahhit Muhammed Ali. İspanya'da yaşayan Ali, halka darbeci Sisi rejimine karşı 20 Eylül'den itibaren protesto düzenleme çağrısında bulunmuştu.