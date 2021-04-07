Darbeci Sisi'den tehdit: Tüm seçenekler masada

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi, Mısır'ın doğusunda bir tesis açılışı sırasında yaptığı ve devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Hedasi Barajı krizi ile ilgili konuştu.

Mısır'ın Hedasi Barajı'ndaki su haklarına tecavüz edilmemesi koşuluyla, Afrika ülkeleri için suya bağımlı kalkınmanın önemini takdir ettiğini söyleyen Sisi, "Tüm ilgili ülkeler, aralarında yaşanan önceki çatışmalardan ve maliyetlerinden dersler çıkarmalı, işbirliği ve anlaşmanın diğer seçeneklerden daha iyi olduğunu kavramalıdır." diyerek aba altından sopa gösterdi.

Meselede adaletli bir çözümün bulunması için başta Sudan olmak üzere Afrika devletleri ve uluslararası camiayla görüşmeler yaptıklarını kaydeden Sisi, "Etiyopya'daki kardeşlerime sesleniyorum. Kopma noktasına gelmemize gerek yok. Hedasi Barajı krizinin çözülmesi için tüm seçenekler masada ve çözüm yolları açık." dedi.

Darbeci Sisi, 30 Mart'ta Süveyş kentinde düzenlediği basın toplantısında, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda bağlayıcı bir yasal anlaşmaya varmayı ümit ettiklerini söylemişti.

Sisi, "Nil suları kırmızı çizgidir. Su haklarımızın ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. Mısır'ın sularının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, tüm bölgenin istikrarını tehdit eden bir tepkiye yol açacaktır. Hiç kimse Mısır'dan bir su noktası alamaz, denemek isteyen yaklaşsın." demişti.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.