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Dünya

Darbeci Sisi'den Libya hamlesi! Resmen onaylandı

Mısır'ın Uluslararası Para Fonu'dan 5,2 milyar dolarlık kredi talebi onaylandı. Mısır'ın koronavirüs ile mücadele şemsiyesi altında temin ettiği kredi ile tank almayı hedeflediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 12:03:00 -
Darbeci Sisi'den Libya hamlesi! Resmen onaylandı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yürütme Kurulu, Mısır’a 5,2 milyar dolarlık acil yardım talebine onay verdi.

Araştırmacı yazar Murat Akan, Mısır'ın aldığı kredi ile Libya için hamle yapacağını söyledi.

Murat Akan, IMF'nin onayı sonrası yaptığı açıklamada, "Program, Mısır’ın Kovid-19’un ekonomik etkileriyle mücadelesini desteklemeyi hedefliyormuş. Libya’ya askeri müdahalede bulunması için verilmiş bir rüşvet olmasın. Uluslararası Para Fonu (IMF) Yürütme Kurulu, Mısır’a 5,2 milyar dolarlık acil yardım programını onayladı. Mısır, IMF'den aldığı 5,2 milyar dolarlık kredi ile Rusya'dan 500 adet T90 tankı alacak" dedi.

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Yorumlar

Yine oyunun içindeyiz

Hala anlamadik libyada arka plânda acayip işler dönüyor, abd libyada yanımızda gibi görünüyor ama sisiyle her türlü ortaklığı yapıyorlar israille beraber.şunu tahmin ediyorum ingilterede bir kesim var o kesimlede anlaşırlarsa sarrac bile bize sırt dönebilir ilerleyen süreçte. Çok iyi diploması ve politika yürütmemiz lazım, öyle burdan gel sisi gel yunan gel hafter boyunun ölçünü al demekle olmuyor maalesef. Dünya artik diriliş ertuğrul dizisindeki gibi kılıçla kalkanla bilekle kazanılmıyor. Rabbim devletimizin yardımcısı olsun herzaman ınslalah
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Metin Kayadelen

Artık savaşlarda tanklar demir tabut tankın içine giren asker tabuta girmiş gibi 500 Mam L ile 5.2 milyar dolar hurda olur
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