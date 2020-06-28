Darbeci Sisi'den Libya hamlesi! Resmen onaylandı
Mısır'ın Uluslararası Para Fonu'dan 5,2 milyar dolarlık kredi talebi onaylandı. Mısır'ın koronavirüs ile mücadele şemsiyesi altında temin ettiği kredi ile tank almayı hedeflediği öğrenildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Yürütme Kurulu, Mısır’a 5,2 milyar dolarlık acil yardım talebine onay verdi.
Araştırmacı yazar Murat Akan, Mısır'ın aldığı kredi ile Libya için hamle yapacağını söyledi.
Murat Akan, IMF'nin onayı sonrası yaptığı açıklamada, "Program, Mısır’ın Kovid-19’un ekonomik etkileriyle mücadelesini desteklemeyi hedefliyormuş. Libya’ya askeri müdahalede bulunması için verilmiş bir rüşvet olmasın. Uluslararası Para Fonu (IMF) Yürütme Kurulu, Mısır’a 5,2 milyar dolarlık acil yardım programını onayladı. Mısır, IMF'den aldığı 5,2 milyar dolarlık kredi ile Rusya'dan 500 adet T90 tankı alacak" dedi.