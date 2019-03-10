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Darbeci Sisi'den kankasına kıyak! Koltuğu peşkeş çekti

Mısır'da, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve yönetimini darbe ile devirerek koltuğa çöken Abdülfettah es-Sisi, Mısır ordusundan Tümgeneral Kamil el-Vezir’i Ulaştırma Bakanı olarak atadı.

10 Mart 2019 Pazar 16:47
Darbeci Sisi'den kankasına kıyak! Koltuğu peşkeş çekti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, istifa eden Ulaştırma Bakanı'nın yerine Mısır ordusundan bir generali atadı.

Şehit günü münasebetiyle başkent Kahire'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Sisi, Ulaştırma Bakanlığı görevine Mısır Ordusu Mühendislik Kurumu Komutanı Tümgeneral Kamil el-Vezir’in atandığını söyledi.

Mısır yasaları gereği yeni Bakan Vezir'in parlamentonun onayının ardından yemin ederek görevine başlaması gerekiyor.

Tren kazasının ardından istifa etmişti

Kahire’de, 27 Şubat’ta tren istasyonunda meydana gelen kaza ve ardından çıkan yangında 22 kişinin hayatını kaybetmesi ve 40 kişi yaralanması sonucunda Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat istifa ettiğini açıklamıştı.

Söz konusu yangın, makinisti bulunmayan bir lokomotifin rayların bitimindeki bariyerlere çok hızlı bir şekilde çarpması sonucu çıkmış ve olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:47
  1. Ordu
  2. Tümgeneral Kamil el-Vezir
  3. Sisi
  4. Muhammed Mursi
  5. Mısır

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