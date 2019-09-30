Darbeci Sisi'den darbeci Gülen'e destek! Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El-Sisi'nin kanalı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin baş aktörü Fetullah Gülen'e desteğe devam ediyor.

Mısır’da darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye bağlı olarak uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Pensilvanya'da röportaj yaptı. Daha önce de 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Sisi tarafından yalnız bırakılmayan terör örgütü lideri Gülen, yalanlarına devam etti FETÖ'ye destek programı Program, baştan sonra FETÖ'ye destek ve aklamak üzerine gerçekleşti.

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