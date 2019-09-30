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Darbeci Sisi'den darbeci Gülen'e destek!

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El-Sisi'nin kanalı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin baş aktörü Fetullah Gülen'e desteğe devam ediyor.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:13

Mısır’da darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye bağlı olarak uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Pensilvanya'da röportaj yaptı.

Daha önce de 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Sisi tarafından yalnız bırakılmayan terör örgütü lideri Gülen, yalanlarına devam etti

FETÖ'ye destek programı

Program, baştan sonra FETÖ'ye destek ve aklamak üzerine gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:13
  1. Abdulfettah es-Sisi
  2. Fetullah Gülen

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  • hiçhiç22 dk önce
    Küfür tek millettır
  • sutcu imamin torunusutcu imamin torunu26 dk önce
    bak ben en buyuk seytanin favorusiyim sen ise bunu basaramadin ben mahkeme salonunda müslüman lideri katlettim sen ise şu an bile biz diktatörlere kafa tutan müslüman bir lideri amaliyat masasinda halledemedigin gibidarbeylede halledemedin beceriksiz feto demistir firavun.
  • Çerkes Çerkes 33 dk önce
    Allah ikisininde sonunda belasını verecek insallah,darağaci sonlari olur umariz

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