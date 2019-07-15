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Darbeci Semih Terzi'yi alnından vuran kahraman Ömer Halisdemir'in son sözü

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci Semih Terzi'yi alnından vurarak darbenin seyrini değiştiren kahraman astsubay Ömer Halisdemir'in son sözü "Baş üstüne komutanım" oldu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:44
Darbeci Semih Terzi'yi alnından vuran kahraman Ömer Halisdemir'in son sözü

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'nün başlattığı hain darbe girişiminin seyrini değiştiren isimdi, darbecilere ilk darbeyi vuran Ömer Halisdemir... 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığını işgal etmeye gelen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurduktan sonra 17 hain kurşunla şehit olmuştu. Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Karargahınının önünde...

Şehadetinin üçüncü yılında kabri sevenleri tarafından boş kalmazken, vatandaşlar şehit Ömer Halisdemir'e minnetini dua ederek gösteriyor.

Kahraman Ömer Halisdemir'in son sözü

Ülkenin can damarlarına sinsi sinsi yerleşen FETÖ'nün 15 Temmuz'da üniforma altında bulunan teröristler, milleti kendi tankı ve paleti ile eziyordu. Darbeciler, milletin üzerinlerine kurşun yağdırıyor, uçaklarla yeri göğü inletiyordu. Darbeci Semih Terzi de darbeci hainlerin başındaki isimlerden biriydi. Terzi'nin hedefi Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Karargahını ele geçirmekti ve o gece yanındaki askerleriyle birlikte yoldaydı.

15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanı olan Tümgeneral Zekai Aksakallı durumu öğrendiği an, Başçavuş Ömer Halisdemir'e telefonla ulaşarak hayatının en zor cümlelerini söyledi. Tümgeneral Aksakallı, "Ömer, Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir, onu karargaha girmeden öldür. Hakkını da helal et." dedi. Başçavuş Ömer Halisdemir, komutanına "Baş üstüne komutanım" diyerek, hakkını helal etti ve helallik istedi. Bu cümleler Ömer Halisdemir'in son sözü oldu.

Darbeci hainlere ilk kurşunu sıktı

Komutanından aldığı emir ile silahını alarak dışarı çıkan Ömer Halisdemir, ağaçlık alanda bekledi. Darbe yapmaya kalkışan terörist Terzi ve arkadaşları helikopterden indiği sırada Ömer Halisdermir de aralarına girdi. Terzi'yi alının tam ortasından vuran Halisdemir, Türk askerinin şanına şan kattı.

Darbecilere ilk darbeyi Semih Terzi'yi vurarak gerçekleştiren Ömer Halisdemir'i, darbeciler olay yerinde 17 kurşunla şehit etti. Kahraman askerin Niğde'deki kabri şehadetinin 3'üncü yılında da ziyaretçi akınına uğruyor. Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesindeki kabrinde dualar hiç eksik olmuyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:44
  1. Niğde
  2. Semih Terzi
  3. Ömer Halisdemir

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