Darbeci hainlere ‘müebbet’ yağdı

Yeni Akit Ankara

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşması 1 Ağustos 2017’de yapılan FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişimi sırasında darbecilerin komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davayı, dün Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda karara bağladı. 365’i tutuklu, 104’ü tutuksuz, 6’sı firari sanık hakkında Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın açıkladığı hükümlere göre, darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten örgütün ‘sivil imamlar’ı Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç ile eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini ele geçirmeye çalışan eski tuğgeneral Kemal Mutlum, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı tuğgeneral Recep Sami Özatak, Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığının başında bulunan eski tuğgeneral Aydemir Taşçı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı eski kurmay albay Ali Durmuş, dönemin 141’inci Filo Komutanı eski yarbay Hakan Karakuş, dönemin 143’üncü Filo Komutanı eski binbaşı Mustafa Azimetli, TBMM’yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, darbe girişiminde Ankara’da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski Binbaşı Mehmet Fatih Çavur, dönemin 143’üncü Filo harekat subayı eski Binbaşı Ali Karabulut, üssün harekat plan subayı olan eski binbaşı Murat Bicil, TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesini bombalayan eski Pilot Yüzbaşı Hüseyin Türk, F-16’lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Cumhurbaşkanına suikast’ ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Ağırlaştırılmış müebbete ek 3 bin 901’er yıl daha

Bu sanıkların tamamı, 198 kişiye ilişkin “kasten öldürmeye teşebbüs”, 22 kişiye yönelik “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve bir kişiye yönelik “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs” suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6’şar ay hapis cezasına mahkum edildi. Hüseyin Türk ile aynı uçakla Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1170 yıl, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı’nı bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 283 yıl 6 ay, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığında 7 polisi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı Ertan Koral ve üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan’a 8’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90’ar yıl hapis cezası verildi. Kaplan, ayrıca “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Cezalar üst sınırdan ve indirimsiz verildi

Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayarak 2 kişiyi şehit eden eski pilotlar Yüzbaşı İlhami Aygül, üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan’a 3’er kez ‘ağırlaştırılmış müebbet’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten 648’er yıl hapis cezası verildi. Üst sınırdan ceza veren mahkeme heyeti, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

238 sanık ise ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan 1’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 46 sanık ise ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan birer kez müebbet hapse mahkum edildi. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapse çarptırılan sanıklardan bazılarına, ayrıca ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 7 yıl 6 ay ile 120 yıl arasında değişen hapis cezası verildi. 19 sanığa darbeye yardımdan 16 yıl 8 ay ile 10 yıl arasında cezalar veren mahkeme, 41 sanık hakkında da ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan 9 ile 6’şar yıl arasında değişen mahkumiyetler verdi. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaada da beraati istenen 70 sanık hakkında ise beraate hükmetti.

Bu cezalardan sonra artık kimse darbeye kalkışamaz

Akıncı Üssü darbe girişimi davasında hükmün açıklanmasının ardından açıklama yapan ve karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye'de artık darbe dönemi bitmiştir" dedi.

Darbe girişiminde, bombalandığı sırada Meclis'te bulunan milletvekilleri olarak müdahil dilekçelerle davayı yakından takip ettiklerini ve şikayetlerini mahkeme heyetine bildirdiklerini belirten Usta, karar duruşmasında da tarihi ana şahitlik ettiklerini kaydetti.

Usta, "Hepimiz salonda davayı takip ettik, son kararları dinledik. Gazilerimiz, şehit yakınlarımız bizlerle birlikte salondalardı. Onlar da bu karar anına şahitlik ettiler. Defalarca tekrarlanan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını dinledik. Türkiye bir hukuk devleti ve darbe girişimi dahi olsa bu sanıkların savunma haklarına hiçbir müdahale yapılmaksızın sonuna kadar tüm sözlerinin dinlenmesine müsaade edildi. Türkiye'de artık darbe dönemleri bitmiştir. Hainlerin aldıkları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının ardından, bundan sonra kimse ülkede bir darbe girişimine kalkışamayacaktır. Şehitlerin kanları yerde kalmamış ve gazilerimizin hesabı sorulmuştur. İster FETÖ, ister PKK, ister DHKP-C, ister DEAŞ bütün terör örgütleriyle mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edecek. Yeni Türkiye'yi hedeflerinden hiç bir güç alıkoyamayacak” dedi.

CHP yine şehit ve gazi yakınlarının yanında olmadı

Karar duruşmasını takip AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, şehit ve gazi yakınlarıyla omuz omuza bu davaları izlediklerini belirterek, "Bütün o sanıkların kendilerini haklı gösteren arsızca savunmalarını dinledim. Onları hiçbir zaman unutmayacağım, herkese anlatacağım. Bir daha inşallah böyle günler yaşamayacağız. Gönül isterdi ki CHP'liler de duruşmayı takip etsin, şehit ve gazi yakınlarının yanında olsun. Eleştirmekle olmuyor, burada olmak gerekiyordu ama yine olmadılar" dedi.

Biz özür beklerken pişman bile olmadıklarını gördük

Duruşmayı takip eden 15 Temmuz gazilerinden Ahmet Çaykara, kendilerine emanet edilen silahlarla kendi milletine ateş açan hainlerin hakettikleri cezaları bulduklarını belirterek mahkeme heyetine teşekkür etti. Çaykara, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan 'Biz Türk milletinden, şehit yakınları ve gazilerden özür diliyoruz. Haklarını helal etsinler, hesap ahirete kalmasın' demelerini beklediklerini de belirterek “Ama böyle bir pişmanlık alameti görmedik" dedi.

Adalet yerini bulur! Kimsenin şüphesi olmasın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen mahkumiyet kararlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Türk yargısının darbeci hainlerden hesap sormaya devam ettiğini kaydeden Gül, "Adaletin yerini bulacağından, kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet alan diğer sanıklar

Sanıklar Fatih Yarımbaş, Cengiz Atak, Efrail Saltabaş, Ümit Şeker, Mustafa Balcı, Erdoğan Durgun, Kağan Polat, Özay Cödel, Ferat Erten, Hamdi Çıplak, Yücel Özcan, Erdinç Kurt, İrfan Altuntaş, Mutlu Ferik, Ahmet Çamoğlu, Murat Kale, Abdullah Demir, Murat Tekin, Emre Karaarslan, Süleyman Mert’e, “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” suçundan 1’er kez, “nitelikli kasten öldürme” suçundan ise 8’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıklar, “nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ise 1548’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Yarımbaş’a, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüsten” 7 yıl 6 ay daha hapis verildi.

Nizamiyede 9 kişiyi şehit eden eski albaya 10 kez ağırlaştırılmış müebbet

Akıncı Üssü nizamiyesinde darbeye direnen 9 kişiyi şehit eden sanık eski Albay Ali Erarslan, “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” suçundan 1, “kasten adam öldürmek” suçundan ise 9 olmak üzere toplam 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Eraslan, ayrıca 86 kişiyi “nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan da 1548 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar’a “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” ve “Cumhurbaşkanına suikast teşebbüsü” suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Halil Burak Balcı, Mustafa Zelbey, Işın Ceylan, “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” ve “kasten adam öldürme” suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Keskin nişancılar eli tetikte bekledi

Karar duruşması sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Kampüsün girişinde arama noktaları oluşturulurken, alan ve etrafı drone ile havadan sürekli izlendi. Kampüs çevresinde çeşitli noktalara keskin nişancılar yerleştirildi, özel harekat ve yunus ekiplerinin de aralarında bulunduğu polisler, sürekli devriye attı. Çevik kuvvet ekipleri de alanda hazır bekletildi. Sanık yakınları, taraf avukatları, müştekiler ve basın mensupları, HES kodu sorgulandıktan sonra duruşma salonunun olduğu binaya girdi. Stajyer ve cübbesi olmayan avukatlar mahkeme salonuna alınmadı.

Fetullah Gülen’in soy ismiyle tehdit ettiler: ‘Esas gülen son gülen olacak’

Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Akıncı Üssü’nde darbeyi yöneten “sivil imam”lardan Adil Öksüz ile Serkan Aydın, Ahmet Sürmen, Halit Çetin ve Fatih Arık’ın dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı.

Kararın okunmasının ardından bazı sanıklar mahkeme heyetine “Sizinle hesaplaşacağız. Esas gülen son gülen olacak” şeklinde içerisinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in soy ismi geçen cümlelerle tehditler savurdu. Eski Albay Fatih Yarımbaş ise Mahkeme Başkanına “Başkan görüşürüz seninle” dedi.