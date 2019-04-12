Darbeci Hafter'e şok! Geri alındı Trablus hükümetine bağlı güçlerin geçtiğimiz günlerde kaybettikleri Yermuk askeri kampını Halife Hafter'e bağlı güçlerden geri aldı.

Siyasi krizin silahlı çatışmalara yol açtığı Libya’da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), bölgenin en büyük askeri karargahı olan Yermuk kampında yeniden kontrolü ele geçirdiklerini açıkladı. Trablus'u ele geçirmek üzere saldırılarını sürdüren darbeci General Halife Hafter'e bağlı Bingazi merkezli güçlerin Yermuk Kampı'nda kontrolü sağladıklarını açıklamasından birkaç saat sonra yürütülen operasyon sonucunda UMH kampın Hafter güçlerinden geri alındığı duyurdu. BM: Göçmen ve mültecilerin durumundan endişe ediyoruz Libya'daki durumun son derece tehlikeli olduğuna dikkati çeken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Libya'da çatışmaların arasında sıkışıp kalan göçmen ve mültecilerin durumundan özellikle endişe duyuyorum" diye konuştu. Libya'da taraflar arasında ciddi diyalog ve siyasi görüşmelerin başlaması gerektiğini ancak bunun çatışmalar devam ederken gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade eden Guterres, çatışmalara bir an önce son verilmesi çağrısı yaptı.

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