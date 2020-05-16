Darbeci Hafter'e büyük şok! Türk SİHA'ları Rus yapımı hava savunma sistemini havaya uçurdu!

(Video İdlib operasyonundaki arşiv görüntüsülerine aittir.)

Libya Ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun hava unsurlarının, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne henüz gönderilen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipindeki HSS'yi imha ettiğini duyurdu.

Libya Ordusu, 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan başkentin 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor.

Libya Ordusu, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ile milislerin barınağı ve sivillere yönelik hava saldırılarının merkezi durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" bildirmişti.

Libya'da Hafter milislerinin başkente saldırısında iki sivil öldü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil yerleşim bölgesine roketli saldırısında iki kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi'nin resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre, yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı Furnac bölgesindeki bir yerleşkeye Hafter milislerinin roketle düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre iki sivil öldü, üçü yaralandı.

Sosyal medya hesaplarında, roketlerin düşmesinin ardından bölgeden yükselen siyah dumanların görüntüleri paylaşıldı.

Hafter milislerinin mayıs ayının başından itibaren başkentin çeşitli bölgelerine düzenlediği yüzlerce roketin kullanıldığı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 20'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.

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