Darbeci Hafter'den tatbikatta skandal! Başkan Erdoğan'ı hedefe koydular
Libya'da darbeci Hafter'in alçak provokasyonları devam ediyor. Dün Hafter'in kontrolünde olan bölgelerde yapılan tatbikatta, Türkiye bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük saygısızlık yapıldı.
Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’e bağlı birlikler tarafından düzenlenen tatbikatta, hedef olarak Türkiye bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı kullanıldı. Tatbikat kapsamında gerçekleştirilen görevin ardından da Türk bayrağı ve Erdoğan’ın bulunduğu görsel yere atılıp çiğnendi.
Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ni devirmeye çalışan darbeci Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu güçleri tarafından tatbikat düzenlendi.
Tatbikatta Hafter güçleri tarafından Türkiye bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yan yan bulunduğu görsel, hedef olarak alana yerleştirildi.
Demir plakaya yerleştirilen görsel, Hafter güçlerinin tatbikat kapsamında belirlenen yeri ele geçirmesinin ardından yere atılarak çiğnendi.