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Dünya

Darbeci Hafter dünyaya rezil oldu! Türkiye'ye karşı kullanacaktı elinde patladı

Libya'da darbeci Hafter'in bölgede bulunan Türk gemilerine karşı kullanacağı iddia edilen P15-Termit gemi karşıtı füzenin test atışları fiyaskoyla sonuçlandı. Dünyaya rezil olan Hafter, sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 10:38:00 - 2020-07-20 10:43:46

Libya'da Hafter'in Sovyet yapımı gemi karşıtı füzesi denemesi hüsranla sonuçlanınca darbeci general dünyaya rezil oldu.

Libya'da darbeci Hafter güçleri tarafından Tobruk'ta gerçekleştirilen SSCB üretimi P15-Termit gemi karşıtı füzenin test atışında ortaya ilgin görüntüler çıktı. Ateşlenen füze saniyeler içinde yere çakılırken, Hafter dalga konusu oldu.

Fiyaskoyla sonuçlanan bu test atışı sonrası darbeci Hafter dünyaya rezil olurken, sosyal medyada da alay konusu oldu.

İşte o tweetlerden bazıları:

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

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