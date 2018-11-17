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Darbeci FETÖ için yolun sonu görünüyor!

Trump, Gülen’in iadesi için kurmaylarına hukuki çalışma talimatı verirken, FBI Türkiye’den örgütle ilgili yeni bilgi ve belgeler istedi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:52
Darbeci FETÖ için yolun sonu görünüyor!

Türkiye’nin 7 kez iadesini talep ettiği Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili ABD yönetimi şu ana kadar somut bir adım atmadı ancak son dönemdeki yeni gelişmeler Amerika’daki hesapları gün yüzüne çıkardı. Önceki gün Amerikan NBC televizyonunun Amerikan yönetiminin, elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin yasal yolları araştırdığı iddiasına ilişkin haberi de söz konusu hesapları ortaya koydu.

FBI ÇİFTLİĞİ BASACAKTI CIA DEVREYE GİRDİ

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Türkiye’nin her fırsatta iadesini gündeme getirdiği Fetullah Gülen ve elebaşısı olduğu FETÖ ile ilgili soruşturma açtı. FBI bu kapsamda ilk olarak örgüt üyelerinin Gülen’in yaşadığı Pensilvanya’ya geçiş noktası olan New York’taki Masal Cafe’ye operasyon düzenledi. Soruşturmayı derinleştiren FBI, bu kapsamda Türkiye’den örgütle ilgili bilgi ve belge talep etti. Türk adli mercileri ise iade dosyalarının dışında FBI’ya ayrıntılı bilgi ve belge gönderdi. Son olarak, geçtiğimiz eylül ayında Gülen’in yaşadığı çiftliğin yakınlarında silah seslerinin duyulduğu kamuoyuna yansımıştı. Daha sonra ise FBI’nın, elebaşının çiftliğine operasyon yapacağı ancak son anda CIA’nın devreye girdiği ve operasyonun önlendiği iddia edildi.

SINIRDIŞI EDİLEBİLİR

FBI, soruşturma kapsamında elde ettiği deliller doğrultusunda Gülen’i yargılama peşinde. İstihbarat kurumu CIA ise yıllardır koruduğu FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in yargılanmaksızın daha fazla Amerika’da kalamayacağının farkında. Darbe için kullandığı FETÖ elebaşısının Türkiye’ye iade edilmemesi için büyük çaba içerisinde olan CIA’nın, Gülen’in üçüncü bir ülkeye gönderilmesinin hesabını yaptığı ifade ediliyor.

TRUMP İADEDEN YANA TAVIR KOYDU

CIA’nın aksine Beyaz Saray’ın Fetullah Gülen’in iadesinden yana olduğu konuşuluyor. NBC’nin haberinde de buna ilişkin Trump’ın Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığına “Gülen’in yasal olarak iadesi” konusunu çalışmaları için talimat verdiği belirtiliyordu. Yine haberde yer alan ‘bürokrasideki deneyimli bazı yetkililerin’ Beyaz Saray’ın taleplerine direndikleri iddiası da dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'DEN DELİL AKIYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, FBI’nın FETÖ ile ilgili bilgi ve belge talep ettiğini söylemişti. Gül, şunları aktarmıştı: “FBI’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bilgi talep ettikleri hususlar var. Bunları yargı mercileri yerine getiriyor. Gönderdiğimiz delillerle ilgili daha ayrıntılı bilgiler istiyorlar. Somut fiiller üzerine yoğunlaştıkları soruşturmaları var. Bilgi talep ettiklerinde biz yardımcı olacağımızı söylemiştik.”

KAYNAK: YENİŞAFAK

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 07:52
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