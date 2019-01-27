Darbeci babanın PKK sevicisi oğlu! CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler CHP'nin İzmir belediye başkan adayı olmak için yoğun kulis faaliyetleri yürüten Tunç Soyer, paylaştığı bir videoda, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye açıkça destek verdiğini belirtti. Soyer söz konusu videoda skandal ifadeler kullandı.

PKK'yı açık açık desteklemekten kaçınmayan CHP'li Tunç Soyer'in bir skandalı daha ortaya çıktı. "HDP'nin yanındayım" 12 Eylül mahkemelerinde görev yaparken "işkenceci" namıyla anılan Nurettin Soyer'in oğlu olan Tunç Soyer'in 25 HDP'li belediyeye kayyum atanmasının ardından yaptığı "Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Sur’a bizi almıyorlar, bir şey yapamamak bizi kahrediyor. HDP’nin yanındayım" şeklindeki açıklamalar teröre verdiği desteği gözler önüne seriyor.

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