Darbeci Avar’ı kirli geçmişiyle bilirdik

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Dönemin Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı görevini yürüten ve 28 Şubat darbe sürecindeki aktif rolünden dolayı rütbeleri sökülerek ömür boyu hapse mahkum edilen Vural Avar’ın tutuklu kaldığı cezaevinde hayatını kaybetmesi üzerine, laikçi kesim ve fonlu medyası kirli bir manipülasyona imza atarken, cuntacı Avar’ın karanlık sicili akıllara geldi.

Rütbesi gitti rezaletleri kaldı

Türkiye’nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat darbesinin kudretli paşalarından olan ve 19 Aralık’ta tutuklu kaldığı cezaevinde ölen cuntacı Vural Avar’ın kirli sicili unutulmadı. 28 Şubat döneminde Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı olarak görev yapan Avar, Refahyol iktidarını yıkmaktan başörtülüleri aşağılamaya, on binlerce öğrencinin eğitim hakkını elinden almaktan mütedeyyin kesimi PKK ve Yunanistan’dan daha tehlikeli göstermeye kadar pek çok rezalete imza atmıştı. 28 Şubat davası kapsamında ömür boyu hapse mahkum edilen ve Korgeneral rütbesi sökülerek er statüsüne indirilen Vural Avar’ın 19 Aralık’ta tutuklu kaldığı cezaevinde hayatını kaybetmesini istismar eden laikçi azınlık ve fonlu medya, cuntacı paşanın arkasından ağıtlar yakarken, akıllara Avar’ın mahkumiyet kararına geçen icraatları geldi:

“İrtica Yunan'dan tehlikeli” dedi

Zillet paydaşlarınca masum gösterilmeye çalışılan darbeci Avar’ın kirli geçmişinden bazı örnekler şöyle:

Sözde irtica ile mücadele kapsamında düzenlenen ‘Batı Çalışma Eylem Planı’ toplantısına ‘J-5’ koduyla katılan Vural Avar, “Daha önce birinci öncelikli hedefimiz Yunanistan’dı. Daha sonra terörizm birinci önceliğe geldi. Sonra da irticai faaliyetler birinci önceliği aldı ve terörizm ikinci önceliğe geçti” sözleriyle mütedeyyin kesimi öncelikli düşman ilan etti.

“Hapisten çıkarmayın” talimatı

Dindar tutuklular için “Bunları hapisten çıkarmayın” talimatı veren Avar, “Ankara’ya geldiğimde ilk gördüğüm acayip şey, Kızılay’da aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı yürüyen, boydan boya giyinmiş kız gruplarıydı. Başlarında tas gibi bir şey. Rivayete göre bu kişileri parayla dolaştırıyorlardı” şeklindeki sözleriyle başörtülülere nefretini kusmuştu.

Yılmaz'a irtica brifingi

28 Şubat’ın lanetli isimlerinden Orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Karargahında dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ile Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ve bakanlara irtica brifingi veren isimler arasında yer alan Avar, slayt ve sinevizyon gösterileri eşliğinde mütedeyyin insanlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatmıştı.

“Refahyol hükümeti değişmeli”

7 Nisan 1997’de, Çevik Bir liderliğinde yapılan ‘İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler Konulu Toplantı’ya katılan Avar, “Vazife irticayı durdurma ve geriletme” dedi. İlk aşamada Refahyol hükümetinin değişmesinin gerektiğini söyledi. ‘Kendi içimizi temizlemeliyiz’ diyerek YAŞ’taki ihraçları savundu. STK’lar ve dönemin kartel medya ile işbirliği yapacak bilgili, geniş bir teşkilat yapısını kurulması gerektiği” tavsiyesinde bulundu.