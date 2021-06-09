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Dünya Darbe yapılmıştı! BM'den kritik uyarı
Dünya

Darbe yapılmıştı! BM'den kritik uyarı

BM, Myanmar'da darbeyle iktidarı ele geçiren ordunun operasyonları nedeniyle Kayah eyaletinde insani kriz yaşandığı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 21:17:00 -
Darbe yapılmıştı! BM'den kritik uyarı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da darbeyle iktidarı ele geçiren ordunun operasyonları nedeniyle Kayah eyaletinde insani kriz yaşandığı ikazında bulundu.

Myanmar İnsan Hakları Özel Raportörü Tom Andrews, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 21 Mayıs'tan bu yana devam eden operasyonlardaki hava saldırılarından kaçan yaklaşık 100 bin sivilin, orman içlerine sığındığını ve temel ihtiyaçlardan kaynaklarından mahrum kaldığını belirtti.

Eyaletteki durumun binlerce kişinin hayatını kaybedeceği bir insani trajediye dönüşmek üzere olduğunu ifade eden Andrews, "Açlık, hastalık ve barınak yokluğu, Kayah eyaletinde kitlesel ölümlere yol açabilir. Cuntanın bombalarından kaçan yaklaşık 100 bin kişi gıda, su ve ilaçtan mahrum bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Andrews, uluslararası topluma, "Myanmar halkına yönelik zalim saldırılarına son vermesi için cuntanın kaynaklarını kesme" çağrısı yaptı.

Myanmar ordusu, 21 Mayıs'ta Çinli-Tibetli kökenlere sahip bir halk olan Karenni etnik grubunun yaşadığı eyalette, sivil halkı hedef alan operasyonlar başlatmıştı.

Operasyonlar nedeniyle eyalet nüfusunun yaklaşık dörtte biri yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar'da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 857 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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