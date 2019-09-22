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Darbe tutuklusu Nazlı Ilıcak T24'e ağladı

15 Temmuz hain darbe girişiminden bir gün önce, "Türkiye'yi bu karanlıktan çıkaracağız" mesajı veren FETÖ tutuklusu Nazlı Ilıcak, daha önce FETÖ güzellemesi yapan T24'e ağladı. Ilıcak, "Benim darbeyle ne ilgim var?" dedi.

22 Eylül 2019 Pazar 11:17
Darbe tutuklusu Nazlı Ilıcak T24'e ağladı

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından, 15 Temmuz'da gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi sonrası içeri alınan sözde gazeteci Nazlı Ilıcak, FETÖ güzellemeleriyle bilinen T24'e bir mektup yazdı. 15 Temmuz darbesinden 1 gün önce katıldığı bir TV programında, "Sabretsinler, Türkiye'yi bu karanlıktan çıkaracağız" mesajı veren Ilıcak, darbeyle ilgili olmadığını savundu, niçin tutuklu olduğunu anlamadığını söyledi. 

"Bu yazı, Nazlı Ilıcak tarafından T24'te yayımlanmak üzere Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde kaleme alınmıştır." dipnotuyla paylaşılan yazıda Ilıcak, darbeye dair şunları yazdı: 

Peki ben neden tutuklandım? İşte buna bir anlam veremiyorum. Benim darbeyle ne ilgim var?

Sanki üzerime uymayan bir senaryoda başrol oyuncusuydum. Elime tutuşturulan kâğıtta “terör örgütü üyesi” yazıyordu. O an, hemen serbest bırakılmayacağımı anladım. Ama, 14 Temmuz’da gerçekleşen bir programda “subliminal darbe mesajı” verildiği gerekçesiyle, darbenin “asli faili” ilan edileceğimi, müebbet hapis cezasına çarptırılacağımı, cezaevinin adeta yeni evim olacağını doğrusu hesap etmemiştim.

Programda neler söyledi?

Nazlı Ilıcak, FETÖ'ye bağlı olduğu belirtilen Can Erzincan TV'de 14 Temmuz 2016'da katıldığı bir programda şu ifadeleri kullanmıştı: 

Türkiye’yi bu karanlıktan çıkaracağız. Bakın karanlıktan çıktıkları vakit konuşalım bunu tekrar. O zaman göreceğiz, yani inansınlar bir kere çıkacaklar ve bu mücadele sayesinde çıkacaklar. Hepimiz susup otursak, hepimiz kendimizi çaresiz hissetsek o zaman hedefe varamayız.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 11:17
  1. Erzincan
  2. terör örgütü üyesi
  3. Nazlı Ilıcak
  4. subliminal darbe mesajı
  5. asli faili

YORUM YAZ

  • GerçekGerçek29 dk önce
    Donmedigin yön kalmadı utanmaz arlanmaz kadın.
  • Adanalı.Adanalı.31 dk önce
    Ne ilğinmi var,ulen koca ka..ak, kulaklarımızla duyduk bir darbe yapılacak diye ve ima ettin, şimdide ağlıyorsun içerde çürü.
  • HasanHasan46 dk önce
    Hedefini buldun ye iç yat etme bulma denir buna .artık yerin altını düşün tövbe etki belki öbür tarafta faydası olur ! Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste
  • ImamImam1 sa önce
    Nazlı Ilıcak'ın Partisi dini mezhebi milliyeti cemaati olmaz Nazlı Hanım paraya bakar Bence hemen hapisten çıkartılmalı Zira İnsan Aç gözlü olduğu için bu kadar hapis yatmamalı
  • abdullahabdullah1 sa önce
    kartopu mevsimi geliyor ya, şu çasusu örgüt savcısıyla kartopu oynuyormuş gibi ve 70 lik cahil ergen gibi pozlar vermeyi özlemiştir!

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