Darbe tehdidinde bulunan İlker Başbuğ'un yalanı ortaya çıktı! Asıl maksatları başka

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Eski Genelkurmay Başkanı emekli asker İlker Başbuğ'un darbe söylemleri kamuoyunda büyük infiale neden oldu. 27 Mayıs Darbesi'nin üzerinden darbe iması ve tehdidinde bulunan Başbuğ'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Başbuğ skandal çıkışında, merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden demokratik düzene darbe soslu kurallar koymaya kalkıştı. "Menderes erken seçime gideceğim deseydi darbe olmazdı" ifadesini kullanan Başbuğ, demokrasilerde askerin tehdidi karşısında erken seçim ile darbe olmayacağını dile getirerek darbeyi meşrulaştırmaya çalıştı.

İlker Başbuğ'un yalanı ortaya çıktı! "Bahane üretmeyin"

Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, arşivden çıkardığı belgelerle Cumhuriyet paçavrasının ve İlker Başbuğ'un yalanını ortaya çıkardı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Armağan, belgeyi paylaşarak "Menderes 15 Mayıs günü İzmir’de yaptığı mitingde “Yeni Seçimin hazırlıklarıyla meşgulüz” demiş, Cumhuriyet de bunu yazmıştı. 17 Mayıs'ta Amerika’nın Sesi Radyosu’na seçim açıklamasını yapmıştı. Daha ne desin! 27 Mayıs darbesi olmasaydı, Eylül'e kadar seçime gidilecekti. Bahane üretmeyin" ifadelerini kullandı.

"Seçim yapacağız dediği halde neden darbe yaptılar?"

Armağan, sonraki paylaşımlarında şöyle devam etti:

CHP ve darbeciler eğer en geç 1 sene sonra yapılacak seçimde dedikleri gibi kesin kazanacaklarını bilselerdi darbe yaparlar mıydı?

Öyleyse Menderes 15 Mayıs 1960 İzmir ve 25 Mayıs 1960 Eskişehir mitinglerinde 'seçim yapacağız, hazırlanıyoruz' dediği halde neden darbe yaptılar?

Biliyorlardı ki; bu millet CHP'yi tek başına iktidara getirmeyecek, onun için darbe yaptılar, idareye el koydular.

Nitekim hemen öncesinde Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın asılmasından 1 ay sonra ve silahların gölgesinde yapılmasına rağmen 1961 seçimlerinde CHP tek başına iktidar olamamış, DP'nin devamı olan 3 parti çoğunluğu sağlamıştı.

İşte Armağan'ın paylaştığı arşiv belgeleri: