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Gündem 'Darbe' sevici Metin Akpınar'dan 'Necmettin Erbakan' çıkışı! Yersen...
Gündem

'Darbe' sevici Metin Akpınar'dan 'Necmettin Erbakan' çıkışı! Yersen...

CHP’nin kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı idam ile tehdit eden Metin Akpınar, Ertuğrul Özkök’e konuştu. Özkök’ün cilalamaya çalıştığı Akpınar, Milli Görüş’ün lideri merhum Necmettin Erbakan ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 08:22:00 - 2021-01-24 08:45:58
'Darbe' sevici Metin Akpınar'dan 'Necmettin Erbakan' çıkışı! Yersen...

Oyuncu Metin Akpınar, CHP’nin kanalı Halk TV’de konuk olduğu Uğur Dündar’ın programında Müjdat Gezen ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı idamla tehdit etmişti.

Akpınar "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." gibi hadsiz ifadeler kullanmıştı.

Özkök'ten cila çekme çabası

Skandal sözleri sonrası kamuoyundan büyük tepki çeken Akpınar’ı cilalama işi Hürriyet’in sabıkalı ismi Ertuğrul Özkök’e kaldı.

Vesayet döneminin gazetecilerinden Özkök, Akpınar’ı şirin gösterme adına milli görüş lideri merhum  Necmettin Erbakan ile ilgili görüşlerini aldı.

İşte Özkök’ün yazısından ilgili bölüm;

Dün TRT kaydından ayrıldıktan sonra aklıma bir soru geldi.

Erbakan Hoca acaba Metin Akpınar’ın taklitleri hakkında ne düşünüyordu?

Açıp Metin Bey’e sordum:

“Rahmetli Erbakan’ı çok sık hicvettiniz, taklidini yaptınız. Hiç size sitem etti mi, bir şey söyledi mi?”

“Hayır. Ne bir sitemi ne bir şikâyeti oldu” dedi...

Sonra bir süre susup devam etti:

“Yalnız şöyle bir şey olmuş, bana anlattılar. Hoca bir gün Meclis’te konuşurken milletvekili sıralarından biri şöyle demiş: ‘Hoca Metin Akpınar’ın taklidini yapıyor’...”

Altı kızaran kadayıfın bana hâlâ taşıdığı rayihaydı bu...

Kendi payıma şunu düşünüyorum.

Mizah olduğu zaman siyasetin yüzü de gülüyor. Mizah Bernie’nin eldivenleri gibi...

Sadece ellerimizi değil, ruhumuzu da ısıtıyor...”

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