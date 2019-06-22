Darbe şakşakçısı CHP’liden partizanlık

Oğuzhan Gültekin Ankara

Yılbaşı afişlerini Yunanca hazırlatan, 15 Temmuz hain darbe gecesinde, “36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim” deyip kadeh kaldıran CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan skandallara doymuyor. CHP’li darbesever Gürkan’ın, belediyede çalışanlarına yönelik, “Belediye başkanı olduğum sürece CHP’lilerden başkasını işe almayacağım” şeklindeki ifadelerine Bem-Bir-Sen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç tepki gösterdi.

“Sendikal terör estiriyor”

CHP zihniyetinin ülke için ne kadar tehlikeli olduğunu bu sözlerle bir kez daha ispatlandığını anlatan Sevinç, şöyle konuştu: “Bunlar kendi insanlarının değerlerine düşmanlar. Bu ülkede yaşayan insanlar, bu ülkenin vatandaşıdır ve eşit haklara sahiptir. CHP zihniyeti 31 Mart’tan beri Türkiye’nin dört bir tarafından sendikal baskı uygulayarak, sendikal terör estiriyorlar. Bu sözler CHP zihniyetinin dile vurmuş halidir. Bunlar emekçinin hakkını gasp etmekten, partizanlık yapmaktan başka bir şey bilmezler.”