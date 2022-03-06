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Gündem Darbe için 'tiyatro' demişti! Fetullah Gülen yolun sonuna geldiğini bakın nasıl anlattı
Gündem

Darbe için 'tiyatro' demişti! Fetullah Gülen yolun sonuna geldiğini bakın nasıl anlattı

15 Temmuz hain darbe girişimi için "tiyatro" diyen FETÖ elelebaşısı Fetullah Gülen, yolun sonuna geldiğini yayımladığı "ses" kaydıyla anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 20:52:00 - 2022-03-06 20:59:21

 Yeniakit.com.tr 

Örgütün yayın organı Herkul.org'da geçtiğimiz hafta video paylaşıp, "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım." diyen FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, bu kez sadece ses kaydı yayınlayarak, yolun sonuna geldiğini anlattı.

Kelimeleri telaffuz etmekte zorlanıyor!

Teröristbaşı Gülen'in kelimeleri telaffuz etmekte zorlandığı gözlenirken, videonun sonunda verdiği "ölüm" mesajı dikkat çekti.

Gülen paylaştığı ses kaydında, "Dünyasına, dünyasına, ondan yar dünyasına, ‘dünya benim’ diyenin, gittik dün yasına." ifadelerini kullandı. Gülen, "Neye talipsin, neye takılıyorsun, neyi kovalıyorsun, neyin arkasından koşturuyorsun?" diyerek devam etti.

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