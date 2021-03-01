Darbe girişimi sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şartlı mesaj
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin kendisi hakkındaki pozisyonunu kabul etmesi durumunda erken seçimlere gitmeye hazır olduğunu duyurdu.
Darbe girişimi sonrası halkı sokağa çağırarak direnişe geçen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin kendisi hakkındaki pozisyonunu kabul etmesi durumunda erken seçimlere gitmeye hazır olduğunu duyurdu.
Yeni Anayasa mesajı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede yeni bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, yarı başkanlık sistemi için yeni anayasa oluşturulması konusunda çalışma başlatacaklarını açıkladı.
Ayrıca Paşinyan, yeni anayasaya ilişkin Ekim sayında halk oylaması yapılmasını teklif etti.
"Darbe girişiminden eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan sorumlu"
Nikol Paşinyan, Ermeni ordusunun darbe girişiminden eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ı sorumlu tutarak, "Genelkurmay Başkanının muhtırası eski yöneticilerin, özellikle Serj Sarkisyan'ın etkisi altında yapıldı. Serj Sarkisyan ve eski yöneticiler meşru hükümete karşı kendi ordularını oluşturmaya çalışıyor" dedi.
Ermenistan'da sular durulmuyor!
Bazı bakanlıkların bulunduğu hükümet binasında slogan atan göstericiler, Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etti.
Kısa bir süre sonra binayı terk eden göstericiler, "İstediğimiz binaya girebileceğimizi göstermek istedik." ifadelerini kullandı.
Taraflar geri adım atmıyor
Öte yandan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Nikol Paşinyan arasında Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasıyla ilgili anlaşmazlık sürüyor.
Sarkisyan, Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığına dair kararnameyi geri çevirse de Paşinyan, aynı kararnameyi yeniden Cumhurbaşkanlığına gönderdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, söz konu kararnamenin yeniden Sarkisyan'a ulaştığı belirtildi.
Diğer yandan, iktidar ve muhalefet yanlıları, başkent Erivan'da aynı anda mitingler düzenleyecek.
Paşinyan, destekçilerini saat 18.30'da Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'na çağırırken, hükümete muhalif kesimler ise Mareşal Bağramyan Meydanı'nda saat 18.00'de bir araya gelecek.
Paşinyan Güvenlik Konseyini topladı
Ermenistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Güvenlik Konseyini topladığı belirtildi.
Toplantıda, ülkenin iç ve dış güvenlik sorunlarının ele alındığı kaydedildi.
Paşinyan'a istifa için muhtıra verildi
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak Paşinyan'a muhtıra vermişti.
Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Gasparyan'ın görevden alındığına ilişkin kararnameyi imzalamadığı ortaya çıkmıştı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.