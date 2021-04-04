Darbe girişimi iddiası! Ürdün'den İsrail'e mesaj gönderildi

Ürdün yönetiminin, ülkede çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin haberlerin ardından İsrail'e durumun kontrol altında olduğu yönünde mesaj gönderdiği iddia edildi.

İsrailli gazeteci Barak Ravid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ürdün'de çok sayıda kişinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin ardından Ürdün ordusundan yetkililerin İsrailli mevkidaşlarına bir mesaj gönderdiğini öne sürdü.

Ravid, söz konusu mesajda Ürdün Krallığının istikrarına yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı ve durumun kontrol altında olduğu ifadesine yer verildiğini aktardı.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlanmıştı.