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Darbe girişimi esnasında kim ne yaptı?

15 Temmuz darbe girişimi gecesi vatanını sevenler köprülere, havalimanlarına, sokaklara koşarken sadece kendini düşünenler marketlere ve ATM'lere akın etti. Yine ülkesini seven liderler havalimanlarında halkın yanında olurken kendini düşünen siyasiler ise olup bitenleri televizyon başında sıcak çayını içerken izledi.

15 Temmuz 2018 Pazar 10:42
Darbe girişimi esnasında kim ne yaptı?

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto FETÖ'cüler, 15 Temmuz'da milli iradeyi ele geçirmek için kanlı bir darbe girişiminde bulundu.

MİLLET DUR DEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra; meydanlara inerek 'ya hürüz, ya ölürüz' anlayışıyla darbecilere karşı canını ortaya koyan millet, hain girişimi püskürttü.

MARKETLERDE, ATM'LERDE KUYRUKLAR

Fetullahçı teröristlere karşı meydanlarda tarihi bir destan yazılırken, bazıları keyifli bir beklenti içerisindeydi.

Darbenin başarılı olacağına inananlar, soluğu marketlerde ve ATM'lerde aldı.

Marketlere gidip yiyecek stoğu yapmak için sıra oluşturanlar, bankalardaki tüm paralarını çekmek için birbirleriyle yarıştı.



ERDOĞAN MİLLETİN YANINDA DURDU

FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi esnasında Başkan Erdoğan Marmaris'te bulunuyordu. Kalkışmanın haberini alır almaz televizyonlara telefon bağlantısıyla bağlanan Erdoğan, millete bu hainlerin amaçlarına ulaşamayacağını belirterek halkı darbecilere karşı şehirlerin meydanlarına ve havalimanlarına davet etti. Ardından uçağıyla İstanbul'a gelen Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda halkla beraber darbecilere karşı direndi.



FOTOĞRAF: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbeci teröristlere karşı güvenlik güçlerine talimat verirken..


KILIÇDAROĞLU HALKIN YANINDA DURAMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise darbe girişimine karşı halkın yanında yer alamayarak kaçmayı tercih etti. 3 Eylül 2010 yılında yaptığı bir konuşmada, 'Kim darbe girişiminde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım' diyen Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde tankların önünü açmasıyla ortadan kaybolmuştu. Kılıçdaroğlu'nun daha sonra ortaya çıkan görüntülerde darbe girişimi esnasında Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAF: Atatürk Havalimanı'nda darbecileri görünce Bakırköy'deki eve giden Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananları televizyondan izlerken..

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 10:42
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