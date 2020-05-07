Darbe çığırtkanlığı yapan Canan Kaftancıoğlu'nun sicili kabarık!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Halk TV’ye konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun darbe imasını gündemine aldı. RTÜK, 6112 sayılı Yasanın ihlal edildiğini tespit etti. Buna göre, Canan Kaftancıoğlu'nun darbe imalarıyla ilgili Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ifade edilen "Irk dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünü ihlal eden Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezasına karar verildi.

Kaftancıoğlu'nun darbe çığırtkanlığı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV ekranlarından yaptığı darbe göndermesi büyük tepki çekmişti. Kaftancıoğlu katıldığı yayında,"Şöyle bir gerçeklik var ki…. önümüzdeki seçimde bir erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin, gerçekten halkın artık gözü açıldı. Şöyle söyleyeyim bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim iktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacağını da düşünüyorum. İşimiz kolay değil ama ancak böylesi bir yönetim anlayışı, iktidar değişimi ve yeniden bir sistem değişikliği ile bu yaralarımızı, bu hasarlarımızı tedavi edebileceğimizi görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu'nun sicili kabarık

Son günlerindeki eylem ve söylemleriyle yeniden gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'nun devleti hedef alan, darbeyi ve bölücü söylemleri destekleyen sicili bir hayli kabarık.

Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmişti. Kaftancıoğu, FETÖ’cü darbeciler tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde TBMM’nin bombalanmasıyla ilgili olarak sarfettiği "Nur topu gibi darbe mağdurumuz hayırlı olsun. Meclisin bombalanması bile asıl niyetin ne olduğuna dair ipucu" sözleriyle, FETÖ ve CHP’nin darbe girişimi için ortaya attığı "kontrollü darbe" ve "tiyatro" söyleminin bayraktarlığını yapmıştı.

Attığı tweetlerle büyük tepki çeken Kaftancıoğlu, halkın dinine ve değerlerine yönelik düşmanlığını göstermekten de geri durmamıştı. Kaftancıoğlu, "Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek, ne yapacağız şimdi" ifadelerini kullanmıştı.

Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine karşı duran milletin mücadelesini "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin" şeklinde tweet atarak tahkir etmeye çalışmıştı.

Şehitlerimize hakaret etmişti

Terör örgütlerine karşı mücadele edip şehit olan kolluk kuvvetlerinin şehadetine bile tahammül edemeyen Kaftancıoğlu, "Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptalca politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık!" demişti.

DHKP-C mensubunun ölüm orucunu kutsadı

Terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla başladığı ölüm orucunun ardından ölen Helin Bölek için başsağlığı mesajı paylaşmıştı.

Devlete "katil" dedi

Gezi provokasyonuna da dahil olan Canan Kaftancıoğlu, devlete katil demişti. Kaftancıoğlu'nun, "Devlet katil değil seri katil" ifadeleri büyük tepki çekmişti.

Teröriste komutan dedi

Kaftancıoğlu, MLKP terör örgütü kurucularından Hasan Ocak'ı da "komutan" ilan etmişti.

Ermeni Soykırımı "var" dedi

24 Nisan 2012’de yayınladığı bir paylaşımında Kaftancıoğlu, aleni bir şekilde "Ermeni soykırımı" yalanını savunuyor. Türkiye’yi soykırım işleyen bir devlet gibi lanse eden CHP’li Kaftancıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer veriyor: "Tarihte Bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15’te Taksim’de."

HDP, PKK, DHKP-C aşığı

Kaftancıoğlu, 11 Mart 2014’te yaptığı paylaşımda ise, "Devlet katil değil seri katil" ifadeleriyle büyük tepki çekmişti.

4 Kasım 2016’da "Darbeler sabaha karşı yapılırdı değil mi? HDP vekillerinin vahşice (!) gözaltına alınması parlamenter sistemin açıkça ilga edilmesidir" diyen Kaftancıoğlu’nun, 4 Ekim 2012 tarihli paylaşımı ise şöyleydi: "Aslan CHP, Aslan BDP."

Terörden ceza almıştı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle beş ayrı suçtan 9 yıl 20 gün hapis cezası almıştı.

Mahkeme kararında, Canan Kaftancıoğlu'nun PKK/KCK üst düzey yöneticilerinden Sakine Cansız'a ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 1 yıl 6 ay ceza vermişti.

Fahrettin Altun'un evini fotoğraflama talimatı verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a ait ikametgah olarak kullanılan meskenin fotoğrafının çekilmesi talimatını partisinin verdiğini açıkladı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan; CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadeyi paylaştı ve Özçağdaş’ın ifadesinde cep telefonunu çıkararak Fahrettin Altun’un ikametine yönelik fotoğraf çektiğini kabul ettiğini belirtti.

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