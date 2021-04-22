Darbe bildirisi soruşturmasında yeni gelişme
Emekli 104 amiralin yayınladığı dar bildirisi sonrası başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 'Yurt dışına çıkmama' ve 'Bulunduğu ili terk etmeme' kararıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen emekli 5 amiral ve 1 generalin serbest bırakılmasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının darbe imalı yayınlanan 'Montrö Bildirisi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 emekli amiral ile 1 general, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirilmişti.
Nöbetçi hakimliğe sevk edildiler
Adliyede savcılık tarafından ifadesi alınan amiraller 'bulunduğu ili terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkmama' kararı ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Adli kontrol şartıyla serbest barakıldı
Emekli 5 amiral ve 1 general adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan amiraller
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilip adli kontrol şartıyla serbest bırakılan amirallerden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Işık Biren’in dışında Ali Yüksel Önel, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan yer aldı.