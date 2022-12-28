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Ekonomi Dar ve orta gelirlinin yanında olmaya devam edeceğiz
Ekonomi

Dar ve orta gelirlinin yanında olmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, halkın enerji maliyetlerini aşağıya çekmeye devam edeceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 13:20:00 -
Dar ve orta gelirlinin yanında olmaya devam edeceğiz

Nebati, Hazine’nin elektrik ve doğal gaz desteğinin bu yıl 138 milyar lirayı bulduğunu belirterek, “Böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 oranında artmıştır. 2022 gibi 2023’te de dar ve orta gelirlinin yanında olacağız” açıklamalarını yaptı. Nebati, Twitter paylaşımında küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yol açtığı maliyet artışlarını vatandaşa yansıtmamak için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı. Geçen yıl doğal gazda 69.3 milyar lira, elektrikte 11.5 milyar lira olmak üzere yaklaşık 81 milyar liralık Hazine desteğiyle hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladıkları bilgisini veren Nebati, “2022’de bu rakam yüzde 70 artarak 138 milyar lirayı bulmuştur. Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Nebati, ayrıca yerli enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarının da düşeceğine dikkati çekerek, şunlara işaret etti: “Bu kapsamda hedefimiz hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın müjdesini paylaştığı, Türkiye’nin Sakarya ve Amasra gaz sahalarındaki toplam 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.”

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