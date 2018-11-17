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Dar gelirliler için 21 bin yeni konut

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlar için bugüne kadar 655 bin konutun hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini belirterek, "Bu yıl 21 bin yeni konutun da ihalesini gerçekleştirdik. 2019 yılı içerisinde de sosyal ihtiyaçta talep neyse bu sayılardan az olmamak üzere üretim yapacağız” dedi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 09:37
Dar gelirliler için 21 bin yeni konut

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KurumToplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde dar gelirli vatandaşlar için başlatılan Sosyal Konut Projesi kapsamında bugüne kadar 655 bin konutun hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini, bu yıl içerisinde ise 46 bin 700 konutun daha tesliminin yapılacağını bildirdi. Konutların hak sahiplerine teslim edilmesine ilişkin bilgi veren Kurum, “655 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarımızı teslim ettik. İnşallah bu yıl içerisinde 46 bin 700’ünü daha tamamlamayı düşünüyoruz. Bu yıl 21 bin yeni konutun da ihalesini gerçekleştirdik. Her yıl biz 25, 35, 50 bin talebe, bölgesine göre konutlar üretiyoruz. 2019 yılı içerisinde de sosyal ihtiyaçta talep neyse bu sayılardan az olmamak üzere üretim yapacağız” dedi.

Başkan Erdoğan millet bahçelerini bugün açıyor

Bu arada İstanbul’a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak olan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçeleri bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Çocuk oyun alanlarına, ağaçlara, göletlere yer verilecek olan millet bahçeleri, Erdoğan’ın açıkladığı ‘100 Günlük Eylem Planı’ dahilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hayata geçireceği projelerin başında bulunuyor.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 09:37
  1. İstanbul
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  4. Sosyal Konut Projesi
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. 100 Günlük Eylem Planı

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