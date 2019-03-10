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Dar gelirli vatandaşlara 10 bin hayvan dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi, Yaygınlaştırılması ve Islahı" projesi kapsamında kırsaldaki dar gelirli vatandaşlara 10 bin hayvan dağıttı.

10 Mart 2019 Pazar 10:43
Dar gelirli vatandaşlara 10 bin hayvan dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi, Yaygınlaştırılması ve Islahı" projesi kapsamında kırsaldaki dar gelirli vatandaşlara 10 bin hayvan dağıttı. Yavrularla birlikte bu sayı 20 bine yaklaştı.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin 15 yıldır uyguladığı kırsala destek politikası meyvelerini vermeye başladı. Kooperatiflere verilen destek sonucu başta süt, fidan ve çiçek üretiminde artık dünya piyasalarına açılan İzmirli üretici, tarım üretimini ülke ortalamasından 2,5 kat fazla büyütmeyi başardı. Tarım alanında onlarca farklı projeyi hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kırsal bölgelerinde başlattığı dar gelirli ailelere ücretsiz hayvan dağıtımını ise 3 yıldır başarıyla sürdürüyor.



Hayvan varlığı ikiye katlandı

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar, küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi konusunda Karaburun, Urla, Kınık, Beydağ, Bergama, Kiraz, Seferihisar, Selçuk, Menderes ve Ödemiş ilçelerinde 3 bine yakın üreticiye yaklaşık 10 bin küçükbaş hayvan dağıttı. Dağıtım yapılan üreticilere hayvancılık konusunda çağdaş ve bilimsel yöntemlerin uygulanması için eğitim programları da uygulandı. Büyükşehir Belediyesi birimleri, dağıtımların ardından projenin sağlıklı uygulanması için denetimleri de sürdürdü. Gerçekleşen doğumlarla birlikte proje dahilindeki üreticilerin sahip olduğu mevcut küçükbaş hayvan sayısı 20 bine yaklaştı. Büyükşehir Belediyesi, son olarak proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan Dikilili 97 üreticiye toplam 348 adet Kıvırcık, Sakız, Maltız ve Saanen cinsi küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirdi. Kiraz, Bayındır, Tire, Aliağa, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde küçükbaş hayvan taleplerine ilişkin başvurular alınırken, Beydağ ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen yetiştiricilik eğitimlerini başarıyla tamamlayan 310 üreticiye de bin 234 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:43
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