Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası Ali Erbaş'tan ilk açıklama
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına "Elhamdülillah" yazdı.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Kararın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erbaş, paylaşımına "Elhamdülillah" yazdı.
İşte Ali Erbaş'ın o paylaşımı: