Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama
AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Danıştay'ın Ayasofya kararına ilişkin açıklama yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım:
Danıştay'ın #Ayasofya kararı, 86 yıllık tarihi bir ayıbı ortadan kaldırmıştır. Kendi topraklarımızda, Ayasofya’nın mahzun kalması hep yüreklerde yaraydı.Mülkiyeti Türkiye'de olan bir yapının aslından uzaklaştırılması, egemenliğimize de ters düşen bir durumdu.
#Ayasofya, kutlu fethin sembolü ve mührüdür. Bugün bu tarihi kararla vuslat bekleyen milyonlarca yürekte hüzün son bulmuştur. Bu kararla, #Ayasofya, taşıdığı anlamla yeniden buluşmuştur. Fatih'in ve tarihin emaneti #Ayasofya, artık manevi heybetine de yeniden kavuşacaktır.
Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve Osman Yüksel Serdengeçti gibi birçok üstadın davası ve büyük bir heyecanla bekleyen milyonların duası, bugün karşılık bulmuştur.
Bu duygularla #AyasofyaCamii’nin yeniden ibadete açılmasının hayırlı olmasını diliyoruz. #Ayasofya