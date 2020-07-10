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Siyaset

Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Danıştay'ın Ayasofya kararına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 16:20:00 -
Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

Danıştay'ın #Ayasofya kararı, 86 yıllık tarihi bir ayıbı ortadan kaldırmıştır. Kendi topraklarımızda, Ayasofya’nın mahzun kalması hep yüreklerde yaraydı.Mülkiyeti Türkiye'de olan bir yapının aslından uzaklaştırılması, egemenliğimize de ters düşen bir durumdu.

#Ayasofya, kutlu fethin sembolü ve mührüdür. Bugün bu tarihi kararla vuslat bekleyen milyonlarca yürekte hüzün son bulmuştur. Bu kararla, #Ayasofya, taşıdığı anlamla yeniden buluşmuştur. Fatih'in ve tarihin emaneti #Ayasofya, artık manevi heybetine de yeniden kavuşacaktır.

Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve Osman Yüksel Serdengeçti gibi birçok üstadın davası ve büyük bir heyecanla bekleyen milyonların duası, bugün karşılık bulmuştur.

Bu duygularla #AyasofyaCamii’nin yeniden ibadete açılmasının hayırlı olmasını diliyoruz. #Ayasofya

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