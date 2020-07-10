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Medya

Danıştay'ın 'Ayasofya Camii' kararı dünya basınını salladı!

Ayasofya‘nın cami olmasının önünü açan Danıştay kararı dünyanın gündemine oturdu. Başta uluslararası ajanslar olmak üzere dış basın kararı ‘son dakika’ gelişmesi olarak duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 17:31:00 -
Danıştay'ın 'Ayasofya Camii' kararı dünya basınını salladı!

Danıştay, Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Erdoğan, Danıştay kararı sonrası kararnameyi imzaladı. 

Dünya basını bu kararı son dakika olarak geçti. 

İngiliz Reuters ve BBC

Reuters haber ajansı acil koduyla geçtiği haberde kararın uluslararası uyarılara karşı alındığına dikkat çekti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC internet sitesi üzerinden ‘son dakika’ verdiği haberde, “Türk mahkemesi, 6’ncı yüzyılda inşa edilen Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesinin yolunu açtı” ifadesini kullandı.

Amerikan New York Times

Amerikan New York Times gazetesi de “mimari bir mücevher” olarak tanımladığı Ayasofya’nın mahkeme kararıyla müzeden camiye dönüştürülebileceğini yazdı. Öte yandan değişimin uzun süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istendiğine vurgu yaptı.

Yunan Kathimerini gazatesi

Yunan Kathimerini gazatesi de internet sitesinden aktardığı haberde, “kararın Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi derinleştireceği” yorumuna yer verdi.

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