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Danıştay’dan sapkınlara skandal destek

LGBTİ’li sapkın homolara Danıştay 10. Dairesi’nden skandal bir destek geldi. Emirhan Deniz Çelebi isimli bir eşcinselin, 2017 yılında ‘cinsiyet değiştirme operasyonunu’ yapmadığı için Cerrahpaşa aleyhine açtığı davadan sapkınları sevindiren bir karar çıktı.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:57
Danıştay’dan sapkınlara skandal destek

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Alışın her yerdeyiz’ sloganıyla gayri meşru ilişki biçimlerini topluma kabullendirmeye çalışan eşcinsel ahlaksızlara ummadıkları bir destek geldi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ‘cinsiyet uyum operasyonu’ yapmadığı gerekçesiyle Emirhan Deniz Çelebi isimli bir eşcinsel sapkın tarafından açılan davada Danıştay, gayri ahlaki fiili yaşam biçimi haline getirmiş şahsı haklı buldu. Danıştay 10. Dairesi, sapkınların cinsiyet değiştirme operasyonlarını ‘haklı’ gerekçelerle yapmayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ni ‘haksız’ buldu. Hastanenin ‘acil hastalara öncelik’ ve ‘kadın hastaların mahremiyetini gözeterek’ yapmadığı ameliyatların önü Danıştay’ın kararı sonrası açılmış oldu.

Sapkınlar devlet hastanelerine dolacak

Avrupa Birliği, Alman Vakıfları ve Soros’un kirli paralarıyla semiren LGBTİ’li sapkın homolar, ülkemizin temel ahlaki kaidelerini yerle bir etmek için her türlü yolu deniyor. Mübarek Ramazan ayında ‘Şabanla Receb’in aşkına Ramazan karışamaz’ pankartları açan, ‘Alışın her yerdeyiz’ sloganıyla sapkınlıklarını topluma dayatmaya çalışan homolar, vatandaşın vergileriyle teşekkül ettirilen devlet hastanelerinde cinsiyet değiştirme ameliyat geçirmek isteyecek kadar yüzsüzleşiyor. Emirhan Deniz isimli eşcinsel bir homo ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki Hastanesi arasında 2017 yılından beri devam eden davadan çıkan karar ise durumun vehametini gözler önüne seriyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin, ‘kadın hastaların mahremiyetini korumak’ ve ‘acil hastalara öncelik vermek’ için akademik kurul kararıyla aldığı cinsiyet değiştirme operasyonları yapmama uygulaması Danıştay 10. Dairesi’nin akıl almaz kararına takıldı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin ‘cinsiyet değiştirme operasyonu olması zorunludur’ yönündeki kararını haklı gerekçelerle temyize taşıyan Cerrahpaşa Hastanesi’ne Danıştay 10. Dairesi de ‘temyize gerek yoktur’ diyerek çelme taktı. Emsal niteliği taşıyan skandal kararla, eşcinsel sapkınlar istedikleri hastanede cinsiyet değiştirme ameliyatı yapma hakkına sahip oldu.

Eşcinsel öğretmeni de haklı bulmuşlardı

Danıştay 12. Dairesi daha öncede eşcinsel bir öğretmenin meslekten uzaklaştırılmasını hukuka aykırı bulduğu yönünde bir karar vermişti. 2015 yılında verilen kararda, eşcinsel öğretmenin kendi özel yaşamında yaptıklarına karışılmayacağına atıfta bulunularak, öğretmenin okuldan uzaklaştırılmayacağına hükmetmişti.


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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:57
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