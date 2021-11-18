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Gündem Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Gündem

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi durdurmak isteyen muhaliflere Yargıtay dur dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 12:38:00 - 2021-11-18 12:47:08
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına itiraz Danıştay'da reddedildi. Çekilme kararına karşı aralarında CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından açılan 220 dolayında davada "kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması" talep edildi.

Danıştay 10. Dairesi, çekilme kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti ancak bu karara davacılar itiraz etti. Bunun üzerine dosya Danıştay'ın en üst karar organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre kurul, tüm itirazları oyçokluğuyla reddetti. Danıştay 10. Dairesi’nin çekilme kararının yürütmesinin durdurulmasının reddi yönünde verdiği karar da kesinleşti. Bu karar sonrası Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararı uygulanmaya devam edecek.

Danıştay’ın kararında, sözleşmenin 80. maddesinin yürütme organına yani cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı. Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu kaydedildi. “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” denildi.

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