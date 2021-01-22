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Gündem Danıştay’a 3 yeni üye seçildi
Gündem

Danıştay’a 3 yeni üye seçildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu genel kurulu Danıştay’a üç yeni üye seçti. Danıştay’ın yeni üyeleri; Mustafa Acar, Yüksel Navdar ve Fatih Zencirci oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:30:00 -
Danıştay’a 3 yeni üye seçildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Nafiz Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Fatih Zencirci, Danıştay üyeliğine seçildi.

3 Danıştay üyesi belli oldu

Sabah'ta yer alan habere göre; HSK Genel Kurulu, gerçekleştirilen toplantıda boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı.

Buna göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Zencirci, Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.

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