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Gündem Daniştay saldırganının cezası onandı! Ağır müebbet ve 72 yıl hapis
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Daniştay saldırganının cezası onandı! Ağır müebbet ve 72 yıl hapis

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay'a 17 Mayıs 2006'da düzenlenen kanlı saldırının faili Alparslan Arslan'a verilen ‘ağırlaştırılmış müebbet’ ve 72 yıl hapis cezasını onadı. Aynı davada yargılanan Mahmut Güzel’e 5 yıl, Erkan Ayyıldız’a 4 yıl 7 ay, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır’a verilen 39 yıl 2’şer ay hapis cezaları da onandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:32:00 -
Daniştay saldırganının cezası onandı! Ağır müebbet ve 72 yıl hapis

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'a, Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'e yönelik eylemine ilişkin "kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", silahla yaraladığı dönemin Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu'na yönelik eylemlerine ilişkin "kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 72 yıl hapis cezası vermişti.

Gerekçe daha sonra yazılacak

Bu kararın temyiz edilmesi üzerine dosya ikinci kez Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi. Danıştay saldırısı davasında temyiz incelemesini tamamlayan Daire, Alparslan Arslan'a verilen cezayı onadı.

Sanıklardan Mahmut Güzel'e "silah ticareti yapmak" suçundan verilen 5 yıl hapis cezası ile 375 lira adli para cezası ve aynı suçtan yargılanan sanık Erkan Ayyıldız'a verilen 4 yıl 7 ay hapis ile 375 lira adli para cezasının da onanmasına hükmedildi.

Davanın diğer sanıkları, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır hakkında "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25'şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay verilen hapis cezaları da onandı. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin onama kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

Toplantıyı basıp kurşun yağdırdı

Kanlı saldırıya giden süreç, Danıştay 2. Dairesinin 8 Şubat 2006'da verdiği başörtüsü kararıyla başladı. Daire, okula geliş gidişlerinde başörtü takan öğretmen Aytaç Kılınç'ın, anaokuluna müdür olmasını sakıncalı buldu. Kamuoyunda büyük tepki çeken karar sonrası, 17 Mayıs’ta avukat kimliğiyle üzeri aranmadan Danıştay binasına giden Alparslan Arslan, kararı veren Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç, Mustafa Yücel Özbilgin, Ayfer Özdemir ve Kamuran Erbuğa'dan oluşan 5 kişilik heyetin toplantısına girerek kurşun yağdırdı. Mustafa Yücel Özbilgin'in vefatı diğerlerinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Arslan, Danıştay binası içinde yakalandı.

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