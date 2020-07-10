Danıştay kararından sonra Ayasofya ne zaman ibadete açılacak?

Bilindiği üzere, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 1934 yılında müze olmuştu. Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra müze statüsünden çıkarıldı. Haberin ardından Ayasofya'da cami olarak ilk namazın ne zaman eda edileceği merak ediliyor.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla yaptığı toplantıda "Ayasofya Camii için Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız" dedi. Toplantıda ise ilk namazın 15 Temmuz'da kılınması yönünde tavsiyede bulunulduğu iddia ediliyor.

Danıştay'ın 1934’teki Bakanlar Kurulu’nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam saat 20.53'te Millete Sesleniş Konuşması yapacağını duyurdu. Haberin ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan neden saat 20:53'te ulusa seslenecek? 20:53'ün önemi nedir? gibi soruların yanıtını araştırıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, "Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız." diye konuşmuştu. Erdoğan'ın 2053 tarihi ile İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümüne vurgu yaptığı söyleniyor. Erdoğan'ın konuşmasında Ayasofya'nın ne zaman ibadete açılacağını da duyurması bekleniyor.