Danıştay Ayasofya kararını açıkladı mı? Ayasofya açılıyor mu?

1934’te müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını bugün açıklaması bekleniyor. Ayasofya’nın statüsüyle ilgili tartışmalar devam etti. Bu kapsamda Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 2005’te aynı gerekçeyle açtığı davayı kaybetmesine rağmen 2016 yılında tekrar dava açarak Ayasofya’nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptalini istedi.

Danıştay 10. Daire’de 2 Temmuz’da görülen davada Danıştay Savcısı, “Ayasofya hakkındaki karar geçmişte Bakanlar Kurulu’nca alınmıştır. Eski mevzuata göre işlem tesis edilmiştir. O tarih itibarıyla işlem hukuka uygundur. Ayasofya’yı açmak Bakanlar Kurulu’nun yani Cumhurbaşkanlığı’nın takdirindedir. Bu nedenle davanın reddi gerekir” şeklinde görüş bildirmiş, kararın ise daha sonra açıklanacağı duyurulmuştu.

"İnşallah daha önce açılır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya'yla ilgili tartışmalara ilişkin ise "İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez. Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin, "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın." ifadelerini kullanmıştı. Danıştay'ın kararı Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması yönünde olacağı konuşuluyor.