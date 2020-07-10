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Gündem

Danıştay Ayasofya için gerekçeli kararını açıkladı

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Gerekçeli kararda "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 16:54:00 -
Danıştay Ayasofya için gerekçeli kararını açıkladı

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'da açılan dava, 1934 tarihli müze kararının iptali ile sonuçlandı. Danıştay 10. Daire kararını verdi. Daire, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Gerekçeli kararda toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Gerekçede ayrıca "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Kadimden beri korunan Vakfa ait taşınmaz ve hakların, istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamaz" denildi.

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Yorumlar

Murat gözükara

Allah. ım şükürler olsun sana...
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Mustafa

Fatihin torunları yanlışı düzeltti.
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